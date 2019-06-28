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РИА Новости

В Крыму поддержали заявление Порошенко о статусе полуострова

10:14
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© РИА Новости / Алексей Лебедев / Перейти в фотобанкВид на набережную города Судака
Вид на набережную города Судака
© РИА Новости / Алексей Лебедев
Перейти в фотобанк
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 июн — РИА Новости. Вице-спикер крымского парламента Владимир Бобков считает, что бывший президент Украины Петр Порошенко впервые сделал реалистичное заявление по статусу Крыма.
Так он прокомментировал слова Порошенко о том, что Москва, добившись восстановления полномочий ее делегации в ПАСЕ, сделала первый шаг для европейского признания Крыма российской территорией.

"Соглашусь с мыслью этого весьма одиозного политика, который впервые сделал столь реалистичное заявление по статусу Крыма. Крым действительно проходит процедуру политического признания. Крым постепенно оформляет с точки зрения международного восприятия свой российский статус", — сказал Бобков РИА Новости.

По его словам, возвращение российской делегации в ПАСЕ — это важная дипломатическая победа.
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"Это первая победа из череды, которая приведет к признанию Крыма. Крым российский, и это факт, и теперь идет оформление этого процесса с точки зрения международного восприятия", — сказал вице-спикер.
Крым стал российским регионом по итогам референдума, проведенного после госпереворота на Украине. За воссоединение с Россией высказались 96,77 процента избирателей Республики Крым и 95,6 процента жителей Севастополя. Москва неоднократно заявляла, что крымчане приняли решение демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам Владимира Путина, вопрос Крыма закрыт окончательно.
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