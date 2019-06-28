Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-06-28T09:38Z
https://ria.ru/20190628/1556000070.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/155310/70/1553107072_176:635:2688:2048_1036x0_80_0_0_327bedf5456350c41d6c0c2fb93382ea.jpg
РИА Новости

Экипажи "Союза" допустили к продолжению подготовки на Байконуре

09:38
284
© РИА Новости / Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанкТранспортировка ракеты-носителя "Союз-ФГ"
Транспортировка ракеты-носителя Союз-ФГ
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
Перейти в фотобанк
ЗВЕЗДНЫЙ ГОРОДОК (Московская область), 28 июн - РИА Новости. Межведомственная комиссия допустила экипажи космического корабля "Союз МС-13" продолжить подготовку на Байконуре к полету на МКС, сообщил журналистам в пятницу представитель Центра подготовки космонавтов (ЦПК) имени Гагарина.
В составе основного экипажа российский космонавт Александр Скворцов, астронавт Европейского космического агентства (ЕКА) итальянец Лука Пармитано и американец Эндрю Морган. В дублирующий экипаж вошли россиянин Сергей Рыжиков, американец Томас Машберн и японец Соичи Ногучи.
"По заключению межведомственной комиссии, основной и дублирующий экипажи подготовлены к выполнению полета на корабле "Союз МС-13" и российском сегменте МКС и могут приступить к предстартовой подготовке на космодроме Байконур", - сказал собеседник агентства.
Сейчас на МКС находятся российский космонавт Алексей Овчинин и американские астронавты Кристина Кук и Ник Хейг. Они ждут на станции новый экипаж после того, как утром 25 июня на Землю вернулись россиянин Олег Кононенко, американка Энн Макклейн и канадец Давид Сен-Жак.
Старт очередной экспедиции на МКС длительностью 201 день запланирован на 20 июля с космодрома Байконур.
Генеральный директор госкорпорации Роскосмос Дмитрий Рогозин во время лекции в МГУ
20 июня, 15:40
Глава РАН и Рогозин проследят за запуском телескопа "Спектр-РГ" с Байконура
200002
Обсудить 0
Байконур (космодром)РИА Наука
Рекомендуем
Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трампом на полях саммита Группы двадцати в Осаке
В Белом доме рассказали подробности переговоров Путина и Трампа
РИА
Новости
СК взял образцы почвы с места захоронения семьи Николая II
Мозырский нефтеперерабатывающий завод
Адвокат сообщил об увеличении числа фигурантов дела о загрязнении "Дружбы"
Владимир Джабаров
В Совфеде прокомментировали встречу Путина и Трампа в Осаке
Лента
новостей
82-миллиметровый самоходный миномет Дрок на базе бронеавтомобиля Тайфун-ВДВ
Государственные испытания миномета "Дрок" завершатся в 2020 году
Орешкин прокомментировал выступление Трампа на саммите G20
Акция протеста против открывшегося в пятницу саммита лидеров стран двадцатки G20 в Японской Осаке
В Осаке проходит акция протеста против саммита G20
Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп на полях саммита Группы двадцати в Осаке. 28 июня 2019
Трамп заявил, что в модель контроля над вооружениями нужно включить Китай
В Краснодаре женщина оставила ребенка на улице, не сумев открыть бэби-бокс
Американский военный спутник вывели в космос с борта МКС
ФПК сообщила о сбое в движении поездов на Октябрьской железной дороге
Актер Жерар Депардье
В Новосибирске разблокировали банковские счета Депардье
В Госдуме раскритиковали американскую военную помощь Украине
Председатель Европейского совета Дональд Туск на саммите ЕС в Брюсселе. 21 июня 2019
Лидеры стран ЕС в Осаке продолжат консультации по назначениям
Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп на полях саммита Группы двадцати в Осаке. 28 июня 2019
В Осаке прошла встреча Путина и Трампа
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
11:10Путин проводит встречу с Мэй на полях саммита G20
11:07Глава МИД Японии остался доволен условиями для журналистов, освещающих G20
11:05В Белоруссии прокомментировали договоренность о передаче пленных Киеву
11:04Российские космонавты выйдут в открытый космос второй раз за год
11:02Васильева призвала обновить воспитательные программы
11:00Турция нанесла удар по позициям в Сирии, сообщили СМИ
10:59Путин заявил о пользе формата Россия-Индия-Китай
10:59Джабаров оценил проект оборонного бюджета США
10:58Сотрудничество по линии Россия-Китай-Индия активизировалось, заявил Путин
10:57Трамп сравнил обстановку вокруг встречи с Путиным с церемонией "Оскара"
10:56В нескольких районах Иркутской области ожидается повышение уровня воды
10:53Водителя, разогнавшегося на Крымском мосту до 234 км/ч, штрафовали 30 раз
10:52С белорусского участка "Дружбы" вытеснили 705 тысяч тонн "грязной" нефти
10:51СК попросил отправить первого фигуранта дела "Рольфа" под домашний арест
10:47Экс-главе Марий Эл Маркелову стало плохо в суде
10:46Миллер: маршруты доставки газа в Европу из РФ наименее вредны для экологии
10:45Путин: Россия, Индия и Китай сообща работают на стратегическую стабильность
10:42В Госдуме раскритиковали американскую военную помощь Украине
10:41Американский военный спутник вывели в космос с борта МКС
10:40Лихачев рассказал об интересе Японии к проекту Северного морского пути
Лента новостейМолния