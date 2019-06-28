Экипажи "Союза" допустили к продолжению подготовки на Байконуре

ЗВЕЗДНЫЙ ГОРОДОК (Московская область), 28 июн - РИА Новости. Межведомственная комиссия допустила экипажи космического корабля "Союз МС-13" продолжить подготовку на Байконуре к полету на МКС, сообщил журналистам в пятницу представитель Центра подготовки космонавтов (ЦПК) имени Гагарина.

В составе основного экипажа российский космонавт Александр Скворцов, астронавт Европейского космического агентства (ЕКА) итальянец Лука Пармитано и американец Эндрю Морган. В дублирующий экипаж вошли россиянин Сергей Рыжиков, американец Томас Машберн и японец Соичи Ногучи.

"По заключению межведомственной комиссии, основной и дублирующий экипажи подготовлены к выполнению полета на корабле "Союз МС-13" и российском сегменте МКС и могут приступить к предстартовой подготовке на космодроме Байконур", - сказал собеседник агентства.

Сейчас на МКС находятся российский космонавт Алексей Овчинин и американские астронавты Кристина Кук и Ник Хейг. Они ждут на станции новый экипаж после того, как утром 25 июня на Землю вернулись россиянин Олег Кононенко, американка Энн Макклейн и канадец Давид Сен-Жак.