ФПК сообщила о сбое в движении поездов на Октябрьской железной дороге

МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Движение поездов на Ленинградском направлении Октябрьской железной дороги нарушено по техническим причинам, сообщает пресс-служба Федеральной пассажирской компании (ФПК, "дочки" РЖД, занимающейся перевозками пассажиров в дальнем следовании).

"Сегодня, 28 июня, в 2:40 мск на станции "Сходня" Октябрьской железной дороги по техническим причинам было нарушено штатное движение поездов. В результате происшествия задержаны 26 поездов. Время задержки составляет от 1 часа до 2,5 часов", - говорится в сообщении.

Как отмечает пресс-служба, угроза безопасности движения отсутствует, а железнодорожники предпринимают все необходимые меры для восстановления работоспособности инфраструктуры и обеспечения графика движения.