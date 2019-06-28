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РИА Новости

ФПК сообщила о сбое в движении поездов на Октябрьской железной дороге

09:34
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МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Движение поездов на Ленинградском направлении Октябрьской железной дороги нарушено по техническим причинам, сообщает пресс-служба Федеральной пассажирской компании (ФПК, "дочки" РЖД, занимающейся перевозками пассажиров в дальнем следовании).
"Сегодня, 28 июня, в 2:40 мск на станции "Сходня" Октябрьской железной дороги по техническим причинам было нарушено штатное движение поездов. В результате происшествия задержаны 26 поездов. Время задержки составляет от 1 часа до 2,5 часов", - говорится в сообщении.
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Как отмечает пресс-служба, угроза безопасности движения отсутствует, а железнодорожники предпринимают все необходимые меры для восстановления работоспособности инфраструктуры и обеспечения графика движения.
Также указывается, что на Ленинградском вокзале Москвы открыты две кассы для переоформления и возврата проездных документов. Всего работает девять касс. На Курском вокзале Москвы открыто семь касс и одна информационная стойка. Пассажиров опаздывающих поездов на вокзалах встречают работники ФПК.
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Федеральная пассажирская компанияМоскваОбщество
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