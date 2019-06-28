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РИА Новости

В Белом доме рассказали подробности переговоров Путина и Трампа

09:34
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© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трампом на полях саммита "Группы двадцати" в Осаке
Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трампом на полях саммита Группы двадцати в Осаке
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трампом на полях саммита "Группы двадцати" в Осаке
МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Президенты РФ и США Владимир Путин и Дональд Трамп на встрече на полях саммита G20 в японской Осаке обсудили Иран, Сирию, Венесуэлу и Украину, сообщил Белый дом.
"Президент Дональд Трамп только что завершил встречу с президентом Путиным. Они оба согласились, что улучшение отношений - в интересах обеих стран и интересах всего мира. Они также обсудили ситуацию в Иране, Сирии, Венесуэле и Украину", - говорится в сообщении Белого дома в Twitter.
Президент РФ Владимир Путин на полях саммита лидеров Группы двадцати G20 в Гамбурге. 8 июля 2017
Вчера, 08:00
Курилы и куры. Чем важна для России предстоящая "Двадцатка"
Встреча Путина и Трампа прошла в японской Осаке на полях саммита "большой двадцатки". Она продлилась почти полтора часа.
В ее начале президент РФ отметил, что двум лидерам "есть, о чем поговорить". В свою очередь Трамп сообщил, что в число тем для обсуждения войдут вопросы торговли и разоружения, и высказал мнение о том, что результаты встречи будут отличными.
Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что согласованной повестки дня для разговора двух лидеров нет. По его словам, президенты сами определят приоритетные для них темы. Помощник российского лидера Юрий Ушаков, говоря о повестке будущей встречи, также подчеркивал, что многое будет зависеть от того, как лидеры построят беседу. Но основные предполагаемые к обсуждению вопросы, по его словам, вполне логичны - это и общее состояние двусторонних дел, и стратегическая стабильность, и многочисленные региональные конфликты, в том числе Сирия, Афганистан, Украина, Венесуэла, а также иранская проблема.
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Саммит G20 в ОсакеДональд ТрампВладимир ПутинВ мире
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