Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-06-28T09:33Z
https://ria.ru/20190628/1555999951.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/155540/34/1555403438_0:72:3114:1824_1036x0_80_0_0_2cb309e0bd6a8a2b64d7d95cc2c3a0df.jpg
РИА Новости

Россия активно участвует в консультациях по реформе ВТО, заявил Орешкин

09:33
156
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМинистр экономического развития РФ Максим Орешкин
Министр экономического развития РФ Максим Орешкин
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Министр экономического развития РФ Максим Орешкин. Архивное фото
ОСАКА (Япония), 28 июн - РИА Новости. Россия активно участвует в консультациях по поводу реформирования Всемирной торговой организации, привержена позиции, что ВТО является краеугольным камнем мировой торговли, заявил глава Минэкономразвития Максим Орешкин.
Он отметил, что проработка вопроса реформирования ВТО идёт на экспертном уровне, однако единых подходов и готовности принимать решение у стран пока нет.
"Российская позиция - это то, что мы участвуем во всех этих треках. Мы сразу - это произошло в Буэнос-Айресе ещё в 2017 году - вошли во все эти треки, работаем по всем этим направлениям, участвуем активно в консультациях", - сообщил Орешкин журналистам после первого заседания G20.
"Мы поддерживаем идеи того, что ВТО - это краеугольный камень системы мировой торговли, что здесь должна быть справедливая система для всех ее участников, учитывать позиции каждой из стран, и, конечно, она должна быть работоспособной, то есть решения, которые там принимаются, должны исполняться и должны быть обязательны для всех. Это те базовые принципы, которым мы следуем, и активно работаем по всем трекам - по электронной торговле, по инвестициям - по всем тем трекам, которые сейчас ключевые в рамках обсуждения ВТО", - заключил он.
Рабочий визит президента РФ В. Путина в Японию для участия в саммите Группы двадцати
05:20
Путин заявил о недопустимости попыток разрушить ВТО
100001
Обсудить 0
Саммит G20 в ОсакеМаксим ОрешкинОсака (город)РоссияЭкономика
Рекомендуем
Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп на полях саммита Группы двадцати в Осаке. 28 июня 2019
Трамп заявил, что в модель контроля над вооружениями нужно включить Китай
РИА
Новости
Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трампом на полях саммита Группы двадцати в Осаке
В Белом доме рассказали подробности переговоров Путина и Трампа
Орешкин прокомментировал выступление Трампа на саммите G20
Министр экономического развития РФ Максим Орешкин
Орешкин заявил об отсутствии у "двадцатки" единой позиции по реформе ВТО
Лента
новостей
82-миллиметровый самоходный миномет Дрок на базе бронеавтомобиля Тайфун-ВДВ
Государственные испытания миномета "Дрок" завершатся в 2020 году
АЗС
Правительство разморозит цены на топливо
Председатель Европейского совета Дональд Туск на саммите ЕС в Брюсселе. 21 июня 2019
Лидеры стран ЕС в Осаке продолжат консультации по назначениям
Источник: Трамп уточнял темы переговоров с Путиным у своей делегации
Владимир Джабаров
В Совфеде прокомментировали встречу Путина и Трампа в Осаке
Комплекс ПВО С-400 Триумф
Индия может начать расплачиваться за российское оружие в евро, сообщили СМИ
Владимир Джабаров
Джабаров оценил перспективы продления СНВ-3 после встречи Путина и Трампа
Президент РФ Владимир Путин во время беседы с президентом США Дональдом Трампом на полях саммита Группы двадцати в Осаке. 28 июня 2019
Сотрудничество по линии Россия-Китай-Индия активизировалось, заявил Путин
Президент РФ Владимир Путин на саммите Группы двадцати
Путин заявил о пользе формата Россия-Индия-Китай
Акция протеста против открывшегося в пятницу саммита лидеров стран двадцатки G20 в Японской Осаке
В Осаке проходит акция протеста против саммита G20
ФПК сообщила о сбое в движении поездов на Октябрьской железной дороге
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
11:10Путин: Россия, Индия и Китай могли бы выступить за сохранение роли ВТО
11:10Минск оценил потери НПЗ в Мозыре от ЧП с "Дружбой" в 20 миллионов долларов
11:10Путин проводит встречу с Мэй на полях саммита G20
11:07Глава МИД Японии остался доволен условиями для журналистов, освещающих G20
11:05В Белоруссии прокомментировали договоренность о передаче пленных Киеву
11:04Российские космонавты выйдут в открытый космос второй раз за год
11:02Васильева призвала обновить воспитательные программы
11:00Турция нанесла удар по позициям в Сирии, сообщили СМИ
10:59Путин заявил о пользе формата Россия-Индия-Китай
10:59Джабаров оценил проект оборонного бюджета США
10:58Сотрудничество по линии Россия-Китай-Индия активизировалось, заявил Путин
10:57Трамп сравнил обстановку вокруг встречи с Путиным с церемонией "Оскара"
10:56В нескольких районах Иркутской области ожидается повышение уровня воды
10:53Водителя, разогнавшегося на Крымском мосту до 234 км/ч, штрафовали 30 раз
10:52С белорусского участка "Дружбы" вытеснили 705 тысяч тонн "грязной" нефти
10:51СК попросил отправить первого фигуранта дела "Рольфа" под домашний арест
10:47Экс-главе Марий Эл Маркелову стало плохо в суде
10:46Миллер: маршруты доставки газа в Европу из РФ наименее вредны для экологии
10:45Путин: Россия, Индия и Китай сообща работают на стратегическую стабильность
10:42В Госдуме раскритиковали американскую военную помощь Украине
Лента новостейМолния