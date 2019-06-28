Россия активно участвует в консультациях по реформе ВТО, заявил Орешкин

"Российская позиция - это то, что мы участвуем во всех этих треках. Мы сразу - это произошло в Буэнос-Айресе ещё в 2017 году - вошли во все эти треки, работаем по всем этим направлениям, участвуем активно в консультациях", - сообщил Орешкин журналистам после первого заседания G20.

"Мы поддерживаем идеи того, что ВТО - это краеугольный камень системы мировой торговли, что здесь должна быть справедливая система для всех ее участников, учитывать позиции каждой из стран, и, конечно, она должна быть работоспособной, то есть решения, которые там принимаются, должны исполняться и должны быть обязательны для всех. Это те базовые принципы, которым мы следуем, и активно работаем по всем трекам - по электронной торговле, по инвестициям - по всем тем трекам, которые сейчас ключевые в рамках обсуждения ВТО", - заключил он.