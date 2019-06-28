Синоптики рассказали, какая погода ждет москвичей в пятницу

Прохожие во время дождя в Москве

МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Сильные дожди и плюс 16 ожидается в Москве в пятницу, рассказал РИА Новости сотрудник центра погоды "Фобос" Александр Синенков.

"Ожидаем облачную погоду, дожди, временами сильные, днем 14-16, ветер 5-10 метров в секунду, атмосферное давление - 727 миллиметров ртутного столба", - сказал Синенков.

Он отметил, что за прошедшие сутки в Москве выпало 16 миллиметров осадков, а в области - больше месячной нормы.