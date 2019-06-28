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РИА Новости

Синоптики рассказали, какая погода ждет москвичей в пятницу

09:00
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© РИА Новости / Владимир Вяткин / Перейти в фотобанкПрохожие во время дождя в Москве
Прохожие во время дождя в Москве
© РИА Новости / Владимир Вяткин
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МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Сильные дожди и плюс 16 ожидается в Москве в пятницу, рассказал РИА Новости сотрудник центра погоды "Фобос" Александр Синенков.
"Ожидаем облачную погоду, дожди, временами сильные, днем 14-16, ветер 5-10 метров в секунду, атмосферное давление - 727 миллиметров ртутного столба", - сказал Синенков.
Он отметил, что за прошедшие сутки в Москве выпало 16 миллиметров осадков, а в области - больше месячной нормы.
"В Новом Иерусалиме выпало 76 миллиметров осадков, что для Москвы месячная норма на июнь - 75, то это больше нормы", - добавил Синенков.
Уровни опасности погоды
30 мая 2017, 21:45
Уровни опасности погоды
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МоскваОбщество
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