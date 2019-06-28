Число национальных экспозиций на выставке "Иннопром" вырастет почти вдвое

ЕКАТЕРИНБУРГ, 28 июн – РИА Новости, Ольга Ерачина. Число национальных экспозиций, представленных на международной выставке "Иннопром", в 2019 году вырастет почти вдвое, сообщила РИА Новости директор выставки Анастасия Мартинен.

"Ежегодно у нас участвуют национальные экспозиции. В этом году у нас рекордный показатель – национальные экспозиции выросли практически в два раза по сравнению с прошлым годом. В прошлом году их было восемь, а в этом году ожидаем 15", - сказала собеседница агентства.

Она добавила, что это экспозиции таких стран, как Австрия, Белоруссия, Венгрия, Германия, Италия, Словакия, Чехия, Китай, ЮАР, Япония, Южная Корея. Впервые в этом году национальные экспозиции представят Франция, Австрия, Тайвань и Казахстан. Всего делегаты прибудут из 107 стран.

Директор подчеркнула, что с некоторыми зарубежными компаниями уже заключены многолетние контракты на участие в выставке.

Организаторы "Иннопрома" работают также над тем, чтобы привлекать участников из более отдаленных стран – например, государств Южной Америки.

В Екатеринбурге 8-11 июля пройдет юбилейная, десятая по счету, выставка "Иннопром-2019", страной-партнером объявлена Турецкая Республика.