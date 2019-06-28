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РИА Новости

Число национальных экспозиций на выставке "Иннопром" вырастет почти вдвое

07:55
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© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкПосетители на Международной выставке "Иннопром" в Екатеринбурге. Архивное фото
Посетители на Международной выставке Иннопром в Екатеринбурге. Архивное фото
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в фотобанк
ЕКАТЕРИНБУРГ, 28 июн – РИА Новости, Ольга Ерачина. Число национальных экспозиций, представленных на международной выставке "Иннопром", в 2019 году вырастет почти вдвое, сообщила РИА Новости директор выставки Анастасия Мартинен.
"Ежегодно у нас участвуют национальные экспозиции. В этом году у нас рекордный показатель – национальные экспозиции выросли практически в два раза по сравнению с прошлым годом. В прошлом году их было восемь, а в этом году ожидаем 15", - сказала собеседница агентства.
Она добавила, что это экспозиции таких стран, как Австрия, Белоруссия, Венгрия, Германия, Италия, Словакия, Чехия, Китай, ЮАР, Япония, Южная Корея. Впервые в этом году национальные экспозиции представят Франция, Австрия, Тайвань и Казахстан. Всего делегаты прибудут из 107 стран.
Директор подчеркнула, что с некоторыми зарубежными компаниями уже заключены многолетние контракты на участие в выставке.
Екатеринбург-ЭКСПО
17 июня, 21:46
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Организаторы "Иннопрома" работают также над тем, чтобы привлекать участников из более отдаленных стран – например, государств Южной Америки.
В Екатеринбурге 8-11 июля пройдет юбилейная, десятая по счету, выставка "Иннопром-2019", страной-партнером объявлена Турецкая Республика.
Агентство РИА Новости медиагруппы "Россия сегодня" выступает стратегическим информационным партнером Международной промышленной выставки "Иннопром".
Участники на Международной промышленной выставке Иннопром - 2018 в международном выставочном центре Екатеринбург-ЭКСПО
11 июля 2018, 13:56
Новейшие технологии и разработки на выставке "Иннопром-2018"В Екатеринбурге в девятый раз проходит международная выставка "Иннопром" - главная промышленная, торговая и экспортная площадка в России. Самые яркие ее события и экспонаты – в фотоленте Ria.ru.
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Иннопром-2019Свердловская областьРоссияЭкономика
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