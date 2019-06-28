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РИА Новости

Президент Казахстана сменил главу своей администрации

07:47
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© Sputnik / Владислав Воднев / Перейти в фотобанкКасым-Жомарт Токаев. Архивное фото
Касым-Жомарт Токаев. Архивное фото
© Sputnik / Владислав Воднев
Перейти в фотобанк
Касым-Жомарт Токаев. Архивное фото
АЛМА-АТА, 28 июн – РИА Новости. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ о назначении бывшего акима (губернатора) Кызылординской области Крымбека Кушербаева главой своей администрации, сообщила пресс-служба президента.
"Назначить Кушербаева Крымбека Елеуовича руководителем администрации президента Республики Казахстан, освободив от должности акима Кызылординской области", - говорится в сообщении.
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на церемонии приветствия глав делегаций государств - участников Высшего Евразийского экономического совета
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Ранее возглавлявший администрацию президента Бакытжан Сагинтаев другим указом освобожден от этой должности "в связи с переходом на другую работу".
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Касым-Жомарт ТокаевБакытжан СагинтаевКазахстанВ мире
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