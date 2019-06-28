Президент Казахстана сменил главу своей администрации

АЛМА-АТА, 28 июн – РИА Новости. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ о назначении бывшего акима (губернатора) Кызылординской области Крымбека Кушербаева главой своей администрации, сообщила пресс-служба президента.
"Назначить Кушербаева Крымбека Елеуовича руководителем администрации президента Республики Казахстан, освободив от должности акима Кызылординской области", - говорится в сообщении.
Ранее возглавлявший администрацию президента Бакытжан Сагинтаев другим указом освобожден от этой должности "в связи с переходом на другую работу".