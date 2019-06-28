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РИА Новости

Парламент Казахстана отложил каникулы для рассмотрения поправок в в бюджет

07:34
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© РИА Новости / Алексей Бабушкин / Перейти в фотобанкЗдание парламента Республики Казахстан. Архивное фото
Здание парламента Республики Казахстан. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Бабушкин
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Здание парламента Республики Казахстан. Архивное фото
НУР-СУЛТАН, 28 июн - РИА Новости. Депутаты мажилиса и сената (нижней и верхней палат) парламента Казахстана проголосовали за продление работы сессии парламента из-за необходимости внесения поправок в бюджет, передает корреспондент РИА Новости.
В среду президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ о мерах по снижению долговой нагрузки на граждан Казахстана. Согласно тексту документа, опубликованному на сайте главы государства, правительству поручено "в разовом порядке принять меры по погашению в банках второго уровня и микрофинансовых организациях задолженности по беззалоговым потребительским займам" ряду категорий заемщиков. Предполагается, что правительство Казахстана погасит социально уязвимым заемщикам потребительские кредиты на сумму до 300 тысяч тенге (около 790 долларов), а также будет введен запрет на выдачу займов гражданам с доходом ниже прожиточного минимума. В четверг министр финансов страны Алихан Смаилов заявил, что для реализации указа потребуется порядка 105 миллиардов тенге (больше 277 миллионов долларов). По словам министра, 88,5 миллиарда тенге (более 223 миллионов долларов) будет направлено из республиканского бюджета, но для этого необходимо провести поправки через парламент.
"Для рассмотрения поправок в республиканский бюджет прошу вас продлить сессию парламента. Я уверен, что мы совместно с парламентом проведем плодотворную работу", - сказал на совместном заседании палат парламента глава кабинета министров Аскар Мамин.
Председатель мажилиса (нижней палаты) парламента Казахстана Нурлан Нигматулин пояснил, что это связано с внесением поправок в республиканский бюджет на 2019-2021 годы для реализации поручения главы государства. "Мы с коллегами из сената (верхней палаты парламента Казахстана) посоветовались и рассмотрели вопрос продления срока работы сессии парламента, такая возможность имеется… Предлагаю продлить четвертую сессию шестого созыва до 5 июля", - сказал Нигматулин.
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