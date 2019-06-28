Парламент Казахстана отложил каникулы для рассмотрения поправок в в бюджет

В среду президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ о мерах по снижению долговой нагрузки на граждан Казахстана. Согласно тексту документа, опубликованному на сайте главы государства, правительству поручено "в разовом порядке принять меры по погашению в банках второго уровня и микрофинансовых организациях задолженности по беззалоговым потребительским займам" ряду категорий заемщиков. Предполагается, что правительство Казахстана погасит социально уязвимым заемщикам потребительские кредиты на сумму до 300 тысяч тенге (около 790 долларов), а также будет введен запрет на выдачу займов гражданам с доходом ниже прожиточного минимума. В четверг министр финансов страны Алихан Смаилов заявил, что для реализации указа потребуется порядка 105 миллиардов тенге (больше 277 миллионов долларов). По словам министра, 88,5 миллиарда тенге (более 223 миллионов долларов) будет направлено из республиканского бюджета, но для этого необходимо провести поправки через парламент.