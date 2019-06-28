В Иркутской области запустили "горячую линию" для пострадавших от паводка

МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Телефон "Горячей линии" открыт для жителей Иркутской области, которые пострадали в результате дождевых паводков, сообщается на Телефон "Горячей линии" открыт для жителей Иркутской области, которые пострадали в результате дождевых паводков, сообщается на сайте МЧС РФ по области.

"В связи с прохождением по территории Иркутской области дождевого паводка и подтоплением ряда населенных пунктов в Главном управлении МЧС РФ по Иркутской области продолжает действовать "горячая линия" - 8 (3952) 399999, с помощью которой граждане могут получить любую информацию о паводковой ситуации и принимаемых мерах, а также психологическую поддержку", - говорится в сообщении.

Добавляется, что в минувшие сутки на нее поступило более 200 звонков от населения.

"Граждане уточняют информацию о местонахождении своих родственников, эвакуированных из зоны подтопления, адреса пунктов временного размещения, передают просьбы об оказании адресной помощи тех, кто отказался от эвакуации и находится в своих домах", - цитирует пресс-служба МЧС слова начальника Главного управления МЧС России по Иркутской области Валентина Нелюбова.