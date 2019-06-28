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РИА Новости

В Иркутской области запустили "горячую линию" для пострадавших от паводка

07:02
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© Пресс-служба ГУ МЧС России по Иркутской области / Перейти в фотобанкПаводок в Иркутской области
Паводок в Иркутской области
© Пресс-служба ГУ МЧС России по Иркутской области
Перейти в фотобанк
Паводок в Иркутской области
МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Телефон "Горячей линии" открыт для жителей Иркутской области, которые пострадали в результате дождевых паводков, сообщается на сайте МЧС РФ по области.
"В связи с прохождением по территории Иркутской области дождевого паводка и подтоплением ряда населенных пунктов в Главном управлении МЧС РФ по Иркутской области продолжает действовать "горячая линия" - 8 (3952) 399999, с помощью которой граждане могут получить любую информацию о паводковой ситуации и принимаемых мерах, а также психологическую поддержку", - говорится в сообщении.
Добавляется, что в минувшие сутки на нее поступило более 200 звонков от населения.
"Граждане уточняют информацию о местонахождении своих родственников, эвакуированных из зоны подтопления, адреса пунктов временного размещения, передают просьбы об оказании адресной помощи тех, кто отказался от эвакуации и находится в своих домах", - цитирует пресс-служба МЧС слова начальника Главного управления МЧС России по Иркутской области Валентина Нелюбова.
Он также рассказал, что специалисты предоставляют оперативную информацию по состоянию транспортного сообщения, о перекрытии трасс федерального и муниципального значения, озвучивают гидрометеорологический прогноз. Кроме того, пострадавшим от паводка и их родным оказывают поддержку психологи.
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