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РИА Новости

Абэ заявил о необходимости создания международных правил интернет-торговли

06:58
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© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПремьер-министр Японии Синдзо Абэ на церемонии официальной встречи участников саммита "Группы двадцати". 28 июня 2019
Премьер-министр Японии Синдзо Абэ на церемонии официальной встречи участников саммита Группы двадцати. 28 июня 2019
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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ОСАКА (Япония), 28 июн – РИА Новости. Премьер-министр Японии Синдзо Абэ на открывшемся в Осаке саммите лидеров стран группы "двадцати" заявил о необходимости скорейшей разработки международных правил относительно ведения интернет-торговли и передачи данных и объявил о начале "осакского пути".
"Выработка правил интернет-торговли и передачи данных, которые являются двигателями развития промышленной отрасли, является срочной задачей. Значительные объемы данных, которые передаются в мире и способствуют инновациям, также формируют значительные социальные вызовы", - подчеркнул Абэ.
Японский премьер также отметил важность формирования "экосистем со свободной передачей данных на основе доверия".
Абэ напомнил, что уже 78 стран выразили свою поддержку совместному заявлению по интернет-торговле, принятому министрами стран ВТО в Давосе.
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"Мы, совместно с 78 странами и регионами, разделяющими одинаковое стремление в рамках ВТО, заявляем о начале "осакского пути", - заявил премьер-министр Японии.
Саммит G20 официально стартовал в японской Осаке. Первое заседание будет посвящено вопросам глобальной экономики, торговли и инвестиций.
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Саммит G20 в ОсакеСиндзо АбэБольшая двадцаткаЯпонияЭкономика
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