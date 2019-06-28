Абэ заявил о необходимости создания международных правил интернет-торговли

ОСАКА (Япония), 28 июн – РИА Новости. Премьер-министр Японии Синдзо Абэ на открывшемся в Осаке саммите лидеров стран группы "двадцати" заявил о необходимости скорейшей разработки международных правил относительно ведения интернет-торговли и передачи данных и объявил о начале "осакского пути".

"Выработка правил интернет-торговли и передачи данных, которые являются двигателями развития промышленной отрасли, является срочной задачей. Значительные объемы данных, которые передаются в мире и способствуют инновациям, также формируют значительные социальные вызовы", - подчеркнул Абэ.

Японский премьер также отметил важность формирования "экосистем со свободной передачей данных на основе доверия".

Абэ напомнил, что уже 78 стран выразили свою поддержку совместному заявлению по интернет-торговле, принятому министрами стран ВТО в Давосе.

"Мы, совместно с 78 странами и регионами, разделяющими одинаковое стремление в рамках ВТО, заявляем о начале "осакского пути", - заявил премьер-министр Японии.