Каракурт укусил пенсионерку в московской квартире

Инцидент произошел вечером 26 июня, когда 37-летний хозяин квартиры мыл полы. Он попросил 64-летнюю мать присесть на диван, чтобы ему было удобнее делать уборку, когда ему на ногу прыгнул паук размером около 1,5 сантиметра с красными пятнами. Мужчина дернулся, после чего членистоногое упало на ногу пенсионерки и укусило за стопу через носок.

Ее сын добавил, что нога стала "опухать на глазах". Он поймал паука с помощью вилки и переложил в стеклянную банку, предположив, что это был каракурт, что позже подтвердили специалисты в отделении токсикологии больницы. Пострадавшую госпитализировали и поставили ей капельницу, чтобы снять отек. Мужчина выразил мнение, что появление паука могло быть связано с ремонтом в квартире этажом выше, или же каракурт мог попасть к нему домой вместе с виноградом, который покупает его мать.