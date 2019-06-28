Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-06-28T06:50Z
https://ria.ru/20190628/1555997173.html
https://cdn21.img.ria.ru/images/155570/27/1555702793_0:254:1024:830_1036x0_80_0_0_e22b9620d1cefe7601a0d21bbb0212b2.jpg
РИА Новости

Каракурт укусил пенсионерку в московской квартире

06:50
18509
CC0 / K. Korlevic / Паук-каракурт
Паук-каракурт
CC0 / K. Korlevic /
МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. Смертельно опасный паук каракурт укусил пенсионерку в квартире на западе Москвы, врачам НИИ имени Склифосовского удалось женщину спасти. Об этом сообщил "Московский комсомолец" со ссылкой на сына пострадавшей.
Инцидент произошел вечером 26 июня, когда 37-летний хозяин квартиры мыл полы. Он попросил 64-летнюю мать присесть на диван, чтобы ему было удобнее делать уборку, когда ему на ногу прыгнул паук размером около 1,5 сантиметра с красными пятнами. Мужчина дернулся, после чего членистоногое упало на ногу пенсионерки и укусило за стопу через носок.
Ее сын добавил, что нога стала "опухать на глазах". Он поймал паука с помощью вилки и переложил в стеклянную банку, предположив, что это был каракурт, что позже подтвердили специалисты в отделении токсикологии больницы. Пострадавшую госпитализировали и поставили ей капельницу, чтобы снять отек. Мужчина выразил мнение, что появление паука могло быть связано с ремонтом в квартире этажом выше, или же каракурт мог попасть к нему домой вместе с виноградом, который покупает его мать.
Ранее в СМИ уже сообщали о якобы пострадавших от укусов смертельно опасных пауков в Подмосковье, появление которых отметили в регионе, однако в минздраве Московской области заявили, что случаев обращения в скорую помощь с такой проблемой не было.
Тарантул. Архивное фото
20 августа 2018, 17:07
Эксперт рассказал, как теплые зимы влияют на миграцию ядовитых пауков
134161133148
Обсудить 4
МоскваПроисшествия
Рекомендуем
Петр Порошенко на съезде партии Европейская солидарность в Киеве. 9 июня 2019
Порошенко заявил о первом шаге для признания Крыма российским в Европе
РИА
Новости
Сочи
Названы самые дешевые туры на море с вылетом в середине июля
Авиалайнер заходит на посадку в аэропорту Шереметьево
В Шереметьево аварийно сел самолет, летевший из Лондона в Нур-Султан
Президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп на саммите Группы двадцати в Осаке. 28 июня 2019
Путин и Трамп кратко побеседовали перед саммитом G20
Лента
новостей
Пассажир разбившегося Ан-24 снял на видео момент крушения
Пассажир разбившегося в Бурятии Ан-24 снял на видео момент крушения
Роберт Дауни-младший
Роберт Дауни — младший хочет, чтобы "Мстители" превзошли "Аватар"
Астероид над Землей
Ученые НАСА вычислили число жертв и размеры Тунгусского метеорита
Писатель и сатирик Михаил Задорнов
Бывшая жена Задорнова отсудила у Первого канала более трех миллионов рублей
Зал заседаний Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ)
Это трагедия. Россия доказала Европе, что она не Украина
В Подмосковье электрички задерживаются из-за кражи 1,5 километра кабеля
Изображение Бенджамина Франклина с подбитым глазом на банкноте номиналом в 100 долларов США
Россия и Китай отказались от расчетов в долларах, пишут СМИ
Многофункциональные истребители пятого поколения Су-57
Минобороны заказало 76 истребителей Су-57
Литовский военнослужащий
National Interest рассказал, как Литва готовится к войне с Россией
Кадр из видео Glen & Friends Cooking о чистке чеснока
Повар-виртуоз показал, как за пару движений идеально очистить чеснок
Полиция пресекла деятельность крупной финансовой пирамиды
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
11:26Зюганова наградили почетной грамотой за заслуги в законотворчестве
11:25В СЖР прокомментировали обстрел журналистов на окраине Донецка
11:24Пакистан продлил запрет на полеты индийских рейсов над территорией страны
11:22СК возбудил дело после гибели трех полицейских в ДТП под Ульяновском
11:21В Кемерово началось голосование по названию сквера на месте "Зимней вишни"
11:21Минск обратится в суд, если Москва не компенсирует ущерб от ЧП с нефтью
11:18В Казахстане завершили очистку города после ЧП в воинской части
11:15В Ульяновской области в ДТП погибли трое полицейских
11:14В Испании подросток умер из-за сильной жары, сообщили СМИ
11:10Путин: Россия, Индия и Китай могли бы выступить за сохранение роли ВТО
11:10Минск оценил потери НПЗ в Мозыре от ЧП с "Дружбой" в 20 миллионов долларов
11:10Путин проводит встречу с Мэй на полях саммита G20
11:07Глава МИД Японии остался доволен условиями для журналистов, освещающих G20
11:05В Белоруссии прокомментировали договоренность о передаче пленных Киеву
11:04Российские космонавты выйдут в открытый космос второй раз за год
11:02Васильева призвала обновить воспитательные программы
11:00Турция нанесла удар по позициям в Сирии
10:59Путин заявил о пользе формата Россия-Индия-Китай
10:59Джабаров оценил проект оборонного бюджета США
10:58Сотрудничество по линии Россия-Китай-Индия активизировалось, заявил Путин
Лента новостейМолния