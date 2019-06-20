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РИА Новости

Минздрав Подмосковья не подтвердил данные о пострадавших от укусов пауков

10:57
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МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Случаев обращения в скорую помощь от пострадавших из-за укусов ядовитых пауков-каракуртов, появившихся на территории Подмосковья, не было, заявили РИА Новости в пресс-службе министерства здравоохранения региона.
Ранее в СМИ появилась информация о якобы пострадавших от укусов ядовитых пауков-каракуртов, появление которых отметили в Московской области, при том ранее в регионе их не наблюдали. Как рассказал РИА Новости энтомолог, пресс-секретарь Зоологического музея МГУ Илья Гомыранов, ядовитые пауки, занесенные в Московскую область ветром или завезенные вместе с овощами, фруктами или рассадой, не задержатся надолго из-за холодного климата.
Паук-каракурт
Вчера, 14:58
Эксперт рассказал, как спастись от укуса паука-каракурта с помощью спички
"По данным нашей скорой таких случаев не зарегистрировано", - сказали в ведомстве, в ответ на вопрос, были ли в регионе пострадавшие от укусов ядовитых пауков.
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