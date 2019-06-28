Трамп на полях G20 поздоровался одной рукой одновременно с двумя лидерами

ВАШИНГТОН, 28 июн – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп на встрече с премьерами Японии Синдзо Абэ и Индии Нарендрой Моди в японской Осаке вместо традиционного рукопожатия поздоровался с лидерами кулаком.
Перед началом встречи, которая состоялась на полях саммита G20, Трамп, Абэ и Моди выстроились, чтобы позировать фотографам. Те попросили лидеров пожать друг другу руки. Возникла секундная заминка, связанная с тем, что было непонятно, как три человека должны одновременно жать друг другу руки.
Оригинальный выход нашел американских президент: он сжал правую руку в кулак и протянул его своим коллегам, которые со смехом ответили ему взаимностью.
"Пожать руки… А кто должен пожимать первым?" - с улыбкой спросил Трамп у фотографов.
Видеозапись встречи опубликована на сайте телеканала C-SPAN.
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