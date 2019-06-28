В Шереметьево аварийно сел самолет, летевший из Лондона в Нур-Султан

АЛМА-АТА, 28 июн — РИА Новости. Самолет "Эйр Астана", летевший из Лондона в Нур-Султан, по техническим причинам совершил вынужденную посадку в московском аэропорту Шереметьево, сообщила авиакомпания.
Перевозчик уточнил, что пилоты приняли решение об аварийной посадке из-за отказа двух генераторов и неработающей вспомогательной силовой установки.
Сейчас ведется поиск и устранение неисправности.
Все 93 пассажира рейса КС 942 будут отправлены на дополнительном рейсе Москва — Нур-Султан в 9:50 в пятницу, уточнили в авиакомпании.