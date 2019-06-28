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РИА Новости

Си Цзиньпин призвал страны БРИКС противостоять односторонним санкциям

06:06
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПредседатель КНР Си Цзиньпин. Архивное фото
Председатель КНР Си Цзиньпин. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
Председатель КНР Си Цзиньпин. Архивное фото
ОСАКА (Япония), 28 июн – РИА Новости. Страны БРИКС в нынешних условиях стремительно меняющегося мира должны противостоять односторонним санкциям и экстерриториальной юрисдикции, которые практикуют некоторые страны, заявил в пятницу председатель КНР Си Цзиньпин в ходе неформальной встречи лидеров стран БРИКС на "полях" саммита G20 в Осаке.
"Необходимо совершенствовать глобальное управление, в настоящий момент мультилатерализм и система справедливого глобального управления испытывают серьезный удар, и это беспокоит все страны. Страны БРИКС должны непреклонно поддерживать мультилатерализм, защищать систему международных отношений, основанную на международном праве и руководящей роли ООН", - заявил китайский лидер.
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По его словам, "странам БРИКС должны противостоять неправомерным односторонним санкциям и экстерриториальной юрисдикции".
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