Си Цзиньпин назвал главную угрозу для мировой экономики

"В настоящее время ситуация в мире очень сложная. Мировая экономика в целом растет, но факторы нестабильности и неопределенности заметно растут. При этом самая большая угроза - это постоянные односторонние и протекционистские меры отдельных развитых государств, они искусственно провоцируют торговые трения и блокаду технологий", -заявил Си Цзиньпин на встрече с лидерами БРИКС на полях саммита G20 в Осаке.