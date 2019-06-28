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РИА Новости

Путин предложил БРИКС обсудить вопросы гармонизации энергетического рынка

05:37
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© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкРабочий визит президента РФ В. Путина в Японию для участия в саммите "Группы двадцати"
Рабочий визит президента РФ В. Путина в Японию для участия в саммите Группы двадцати
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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ОСАКА (Япония), 28 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин предложил лидерам стран БРИКС обсудить вопросы гармонизации энергетического рынка и снижения волатильности цен на топливо.
"Также предлагаем обсудить, что можно было бы сделать в формате БРИКС для гармонизации энергорынка, снижения волатильности цен на топливные ресурсы", - сказал Путин на заседании лидеров стран БРИКС.
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По его словам, Россия видит хорошие перспективы для совместной работы по расширению использования экологически чистых видов топлива. "Это нужно для постепенного перехода к более устойчивым энергетическим системам, сбалансированного экономического роста", - добавил президент России.
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Саммит G20 в ОсакеБРИКСБольшая двадцаткаВладимир ПутинКитайЮАРБразилияРоссияИндияЭкономика
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