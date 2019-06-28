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РИА Новости

Путин призвал БРИКС совместно искать решения проблем в мировой торговле

05:19
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© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин во время встречи лидеров БРИКС. Архивное фото
Президент РФ Владимир Путин во время встречи лидеров БРИКС. Архивное фото
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в фотобанк
ОСАКА (Япония), 28 июн - РИА Новости. Ситуация в глобальной экономике не может не вызывать беспокойство, в мире растут протекционизм и политические барьеры, заявил Владимир Путин на заседании лидеров стран БРИКС.
"Симптоматично, что международная торговля перестает быть локомотивом экономического роста и испытывает все более тяжелое бремя протекционизма, политически мотивированных ограничений и барьеров", - считает он.
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По словам президента России, налицо слабые показатели деловой активности, увеличение мирового долга и высокая волатильность на финансовых, валютных и сырьевых рынках.
"В этих условиях, как представляется, страны БРИКС должны занимать инициативную роль в формировании более справедливой и устойчивой модели глобального развития на принципах равноправия, уважения суверенитета и учета интереса всех стран", - добавил Путин.
Он подчеркнул, что нужно искать совместные решения, варианты возможных договоренностей, "которые могли бы стать основой для обсуждения в более широком кругу заинтересованных государств".
По словам российского лидера, странам БРИКС нужно активнее использовать расчеты в национальных валютах. Он добавил, что интеграция платежных систем и создание независимого канала обмена информацией между нацбанками были бы полезны, это способствовало бы укреплению устойчивости банковских систем к внешнему воздействию.
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Также, по его словам, входящие в объединение государства должны добиваться реформы Международного валютного фонда, чтобы повысить влияние в нем развивающихся стран.
Встреча лидеров БРИКС состоялась в пятницу перед открытием саммита G20. Наряду с главами России и Китая в ней участвовали лидеры Бразилии Жаир Болсонару, выступивший председателем встречи, ЮАР Сирил Рамафоса и Индии Нарендра Моди. Такие переговоры лидеров пятерки традиционно проходят в привязке к саммитам "двадцатки" каждый год.
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