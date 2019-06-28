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РИА Новости

Трамп и Абэ обсудили ситуацию вокруг Ирана и КНДР

05:15
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© AP Photo / Pablo Martinez MonsivaisПремьер-министр Японии Синдзо Абэ и президент США Дональд Трамп. Архивное фото
Премьер-министр Японии Синдзо Абэ и президент США Дональд Трамп. Архивное фото
© AP Photo / Pablo Martinez Monsivais
Премьер-министр Японии Синдзо Абэ и президент США Дональд Трамп. Архивное фото
ВАШИНГТОН/ТОКИО, 28 июн – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп и премьер Японии Синдзо Абэ провели в пятницу двустороннюю встречу на полях саммита G20 в Японии и обсудили ситуацию вокруг Ирана, Северной Кореи и защиту данных и технологий, сообщает пресс-служба Белого дома.
"Они подтвердили свою приверженность американо-японской координации по общим вызовам безопасности, в том числе по КНДР и Ирану. Они подтвердили намерение углублять и расширять сотрудничество между США и Японией по всему миру, включая принятие мер по поддержанию технологических преимуществ альянса (США и Японии) и укреплению систем защиты конфиденциальной информации и обмена технологиями", - говорится в сообщении пресс-службы.
Лидеры двух стран обсудили общие приоритеты встречи "двадцатки", в том числе совместные усилия по обеспечению уважения суверенитета, верховенства права, принципа свободной, справедливой и взаимной торговли, а также обсудили текущие американо-японские торговые переговоры.
По сообщению японского агентства Киодо, Абэ выразил надежду, что ситуация вокруг противостояния США и Ирана будет решена дипломатическим путем.
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Саммит G20 в ОсакеДональд ТрампСиндзо АбэБольшая двадцаткаКНДРЯпонияИранСШАВ мире
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