Трамп и Абэ обсудили ситуацию вокруг Ирана и КНДР

ВАШИНГТОН/ТОКИО, 28 июн – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп и премьер Японии Синдзо Абэ провели в пятницу двустороннюю встречу на полях саммита G20 в Японии и обсудили ситуацию вокруг Ирана, Северной Кореи и защиту данных и технологий, сообщает пресс-служба Белого дома.

"Они подтвердили свою приверженность американо-японской координации по общим вызовам безопасности, в том числе по КНДР и Ирану. Они подтвердили намерение углублять и расширять сотрудничество между США и Японией по всему миру, включая принятие мер по поддержанию технологических преимуществ альянса (США и Японии) и укреплению систем защиты конфиденциальной информации и обмена технологиями", - говорится в сообщении пресс-службы.