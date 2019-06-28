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РИА Новости

Трамп пожаловался на техническую неполадку в ходе встречи с Абэ и Моди

04:44
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкПрезидент США Дональд Трамп. Архивное фото
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 28 июн – РИА Новости. Техническая неполадка помешала президенту США Дональду Трампу понять на встрече в пятницу своих коллег, премьер-министров Японии Синдзо Абэ и Индии Нарендры Моди, на встрече в Осаке.
По информации журналистов пула Белого дома, после того как лидеры выступили с кратким вступительным словом, Трамп "тихо пожаловался на работоспособность своего наушника", по которому должен был транслироваться перевод.
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Встреча состоялась на полях саммита G20, который пройдет в Японии 28-29 июня.
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Саммит G20 в ОсакеНарендра МодиДональд ТрампСиндзо АбэБольшая двадцаткаЯпонияИндияСШАВ мире
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