Трамп пожаловался на техническую неполадку в ходе встречи с Абэ и Моди

ВАШИНГТОН, 28 июн – РИА Новости. Техническая неполадка помешала президенту США Дональду Трампу понять на встрече в пятницу своих коллег, премьер-министров Японии Синдзо Абэ и Индии Нарендры Моди, на встрече в Осаке.

По информации журналистов пула Белого дома, после того как лидеры выступили с кратким вступительным словом, Трамп "тихо пожаловался на работоспособность своего наушника", по которому должен был транслироваться перевод.