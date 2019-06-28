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РИА Новости

США, Япония и Индия договорились вместе обеспечивать безопасность на море

04:24
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ВАШИНГТОН, 28 июн – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп и премьеры Японии Синдзо Абэ и Индии Нарендра Моди провели в пятницу трехстороннюю встречу в японской Осаке и договорились проводить регулярные встречи в этом формате и вместе обеспечивать безопасность на море в Индо-Тихоокеанском регионе, сообщает пресс-служба Белого дома.
"Они подтвердили решающее значение укрепления сотрудничества между США, Индией и Японией для укрепления общих основных демократических ценностей, которые способствуют глобальной безопасности и процветанию", - сообщил Белый дом.
"Лидеры договорились встречаться ежегодно и обеспечивать успешное сотрудничество во многих областях, включая безопасность на море, качественную инфраструктуру и продвижение мира и процветания в Индийском океане и Тихоокеанском регионе и за его пределами", - говорится в сообщении.
Встреча прошла на полях саммита G20, который проходит в Японии 28-29 июня.
США и Япония ранее не раз заявляли о важности обеспечения безопасности на море и свободы судоходства. Наибольшие претензии у этих стран вызывает политика Китая, с которым у Японии есть территориальные споры.
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Саммит G20 в ОсакеНарендра МодиДональд ТрампСиндзо АбэБольшая двадцаткаЯпонияИндияСШАВ мире
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