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РИА Новости

ФНПР попросила Чайку вмешаться в ситуацию с арестом счетов "Востокцемента"

04:21
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкГенеральный прокурор РФ Юрий Чайка. Архивное фото
Генеральный прокурор РФ Юрий Чайка. Архивное фото
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Генеральный прокурор РФ Юрий Чайка. Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 28 июн - РИА Новости. Председатель Федерации независимых профсоюзов России Михаил Шмаков направил генпрокурору РФ Юрию Чайке письмо с просьбой разрешить ситуацию с арестом счетов ГК "Востокцемент", принадлежащей брату осужденного экс-мэра Владивостока Игоря Пушкарева, сообщает ФНПР.
Ранее сообщалось, что генпрокуратура России подготовила иск к осужденному за коррупцию экс-мэру Владивостока Игорю Пушкареву и его соучастникам на 3,2 миллиарда рублей. Основанием послужили выявленные факты картельного сговора бывшего главы города и подведомственного ему учреждения "Дороги Владивостока" с компаниями его брата - группы компаний "Востокцемент", отмечала ГП.
ГК "Востокцемент" 21 июня сообщила, что ГП через Басманный районный суд Москвы наложила арест на расчетные счета ее предприятий, выступающих ответчиками по гражданскому иску о взыскании 3,2 миллиардов рублей. В компании опасаются, что это приведет к проблемам в расчетах с клиентами и выплате зарплаты работникам.
"Не допустить остановки строительной отрасли Дальнего Востока, масштабной задержки зарплаты и массовых увольнений специалистов – с такой просьбой к председателю Федерации независимых профсоюзов России Михаилу Шмакову обратились представители регионального профобъединения Приморского края", - говорится в сообщении.
Бывший мэр Владивостока Игорь Пушкарев. Архивное фото
21 июня, 06:03
В "Востокцементе" заявили об аресте счетов по иску к экс-мэру Владивостока
В ФНПР опасаются, что блокировка счетов "Востокцемента" может вызвать проблемы в строительстве в ряде дальневосточных регионов.
"Шмаков направил письмо генеральному прокурору Юрию Чайке с просьбой обратить особое внимание на сложившуюся потенциально опасную социальную ситуацию и принять участие в её разрешении. Контролирующим органам необходимо использовать другие обеспечительные меры, выведя из-под ареста средства на заработную плату и уплату налогов, полагает Михаил Шмаков", - сообщает ФНП.
В апреле Тверской суд Москвы назначил Пушкареву 15 лет колонии и штраф в 500 миллионов рублей по делу о взяточничестве и злоупотреблении должностными полномочиями. Пушкарев был мэром Владивостока 8 лет. Как установило следствие, в 2008-2015 годах за взятки в 75 миллионов рублей он помогал "нужным" компаниям выигрывать муниципальные конкурсы на строительство дорог.
В частности, полагает обвинение, бывший мэр лоббировал свое собственное предприятие "Востокцемент", которое он после избрания главой города переоформил на брата. Вместе с Пушкаревым по делу проходили его брат Андрей и директор муниципального предприятия "Дороги Владивостока" Андрей Лушников, который, по мнению следствия, за взятки закупал строительные материалы у "Востокцемента" по завышенным ценам.
Бывший мэр Владивостока Игорь Пушкарев. Архивное фото
9 апреля, 02:24
Уголовное дело экс-мэра Владивостока Игоря Пушкарева
210201
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Михаил ШмаковФедерация независимых профсоюзов РоссииГенеральная прокуратура РФЮрий ЧайкаРоссияПроисшествия
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