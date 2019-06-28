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РИА Новости

Порошенко заявил о первом шаге для признания Крыма российским в Европе

04:07
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПетр Порошенко на съезде партии "Европейская солидарность" в Киеве. 9 июня 2019
Петр Порошенко на съезде партии Европейская солидарность в Киеве. 9 июня 2019
© РИА Новости / Стрингер
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МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. Москва добилась возвращения в Парламентскую ассамблею Совета Европы (ПАСЕ) и тем самым сделала первый шаг к европейскому признанию Крыма российской территорией, заявил бывший президент Украины Петр Порошенко в фейсбуке.
Он подчеркнул, что Киев каждый раз добивался продления антироссийских санкций, "хотя это было нелегко", а демарш украинской делегации в ПАСЕ назвал абсолютно оправданным.
Летняя сессия Парламентской ассамблеи Совета Европы
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"Это продолжение давления, чтобы к этому вопросу вернулись. Надеюсь, что наша делегация будет вести консультации с президентом и МИД, чтобы к следующей сессии принять скоординированную с нашими партнерами позицию", — написал Порошенко.
Он подчеркнул, что Украина не допустит снятия с России санкций и в других форматах.
Заседание Парламентской ассамблеи Совета Европы
27 мая, 08:00
Россия принуждает ПАСЕ к сдаче Украины
Российскую делегацию в ПАСЕ лишили права голоса в апреле 2014 года из-за событий на Украине и вокруг Крыма. В дальнейшем санкции еще больше ужесточились. В ответ Москва прекратила участвовать в заседаниях, а в середине 2017-го объявила, что замораживает часть выплат в бюджет Совета Европы.
Вопрос о возвращении российской делегации обсуждался довольно долго. Москва предлагала закрепить в регламенте положение о том, что никто не имеет права лишать национальные делегации полномочий.
На этой неделе ПАСЕ пригласила Россию участвовать в сессии, а затем приняла резолюцию, в которой в полном объеме подтверждаются полномочия российской делегации.
Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ)
10 февраля 2017, 14:25
Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ)Структура и функции ПАСЕ, а также взаимоотношения России и Ассамблеи – в инфографике Ria.ru
99502125839
Обсудить 47
Ситуация на УкраинеЕвропаПарламентская ассамблея Совета ЕвропыРоссияВ мире
Популярные комментарии
А что, кто нибудь ещё сомневается что Крым это Россия? Крым является российским регионом с 1783 года. И будет таковым и дальше.
28 июня, 06:14
super.ket007a
18530005
И только спустя пять лет до него стало доходить, что Крым, и правда, российский!...))
28 июня, 06:39
eldeckel
107210005
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