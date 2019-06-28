Порошенко заявил о первом шаге для признания Крыма российским в Европе

МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. Москва добилась возвращения в Парламентскую ассамблею Совета Европы (ПАСЕ) и тем самым сделала первый шаг к европейскому признанию Крыма российской территорией, заявил бывший президент Украины Петр Порошенко в Москва добилась возвращения в Парламентскую ассамблею Совета Европы (ПАСЕ) и тем самым сделала первый шаг к европейскому признанию Крыма российской территорией, заявил бывший президент Украины Петр Порошенко в фейсбуке

Он подчеркнул, что Киев каждый раз добивался продления антироссийских санкций, "хотя это было нелегко", а демарш украинской делегации в ПАСЕ назвал абсолютно оправданным.

"Это продолжение давления, чтобы к этому вопросу вернулись. Надеюсь, что наша делегация будет вести консультации с президентом и МИД, чтобы к следующей сессии принять скоординированную с нашими партнерами позицию", — написал Порошенко.

Он подчеркнул, что Украина не допустит снятия с России санкций и в других форматах.

Российскую делегацию в ПАСЕ лишили права голоса в апреле 2014 года из-за событий на Украине и вокруг Крыма. В дальнейшем санкции еще больше ужесточились. В ответ Москва прекратила участвовать в заседаниях, а в середине 2017-го объявила, что замораживает часть выплат в бюджет Совета Европы.

Вопрос о возвращении российской делегации обсуждался довольно долго. Москва предлагала закрепить в регламенте положение о том, что никто не имеет права лишать национальные делегации полномочий.