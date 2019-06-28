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РИА Новости

В орбитальную группировку стран БРИКС войдут пять космических аппаратов

03:18
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкФлаги стран БРИКС. Архивное фото
Флаги стран БРИКС. Архивное фото
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Орбитальная группировка стран БРИКС для дистанционного зондирования Земли будет состоять из пяти космических аппаратов, говорится в докладе Индийской организации космических исследований ISRO.
БРИКС - группа из пяти стран: Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР.
В докладе ISRO, опубликованном на сайте управления ООН по вопросам космического пространства UNOOSA, говорится, что в орбитальную группировку войдут следующие спутники: бразильско-китайский CBERS-04, российский "Канопус-В" номер 1, индийский Resourcesat-2 и китайские Gaofen-1 и Ziyuan-3-02. Кроме того, в интересах БРИКС будут использоваться наземные станции приема данных в Бразилии, Индии, Китае и ЮАР.
На первом этапе, отмечается в докладе, будет создана виртуальная орбитальная группировка с существующими спутниками дистанционного зондирования Земли, на втором - фактическая группировка. Согласование соглашения о сотрудничестве между космическими агентствами стран БРИКС находится на завершающей стадии, уточняется в докладе ISRO.
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Индийская организация космических исследованийБРИКСКитайЮАРБразилияРоссияИндияРИА Наука
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