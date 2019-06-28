В орбитальную группировку стран БРИКС войдут пять космических аппаратов

МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Орбитальная группировка стран БРИКС для дистанционного зондирования Земли будет состоять из пяти космических аппаратов, говорится в докладе Индийской организации космических исследований ISRO.

БРИКС - группа из пяти стран: Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР.

В докладе ISRO, опубликованном на сайте управления ООН по вопросам космического пространства UNOOSA, говорится, что в орбитальную группировку войдут следующие спутники: бразильско-китайский CBERS-04, российский "Канопус-В" номер 1, индийский Resourcesat-2 и китайские Gaofen-1 и Ziyuan-3-02. Кроме того, в интересах БРИКС будут использоваться наземные станции приема данных в Бразилии, Индии, Китае и ЮАР.