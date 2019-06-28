Покорившая Эверест ливанка рассказала о помощи детям сирийских беженцев

БЕЙРУТ, 28 июн - РИА Новости, Михаил Алаеддин. Первая альпинистка из Ливана Джойс Аззам, покорившая семь высочайших вершин шести частей света, рассказала о возможностях применения ее жизненного опыта в помощи детям беженцев из Сирии и пострадавшим от домашнего насилия.

Джойс Аззам завершила цикл семи вершин, успешно покорив 23 мая Эверест. Всем происходящим во время своих восхождений ливанская альпинистка делилась в реальном времени в соцсетях через спутниковый интернет. После восхождения на Эверест, при спуске, в лагере на 8 тысячах метров по видеосвязи спортсменку поздравил премьер-министр Ливана Саад Харири.

"Со мной сейчас связываются организации, которые работают с беженцами, и предлагают поработать с ними. Есть планы в этом направлении. Я тоже жила в войну. Я родилась в разгар войны (гражданской войны в Ливане). От пережитого я помню, что была все детство в депрессии и в школе была забитой, как белая ворона. Многие дети это переживают, но не знают, что с этим делать. Я это пережила и повернула это в положительное русло. В первую очередь надо преодолеть это самой, прежде чем говорить, как это делать остальным",- рассказывает Аззам.

По словам альпинистки, ее общественная деятельность не проходит даром. В ее жизни есть положительный результат работы. При восхождении на высоту Килиманджаро в 2017 году альпинистка взяла с собой трех девочек от 13 до 16 лет. Самая старшая "ученица" с того времени уже покорила шесть из семи вершин и планирует стать второй ливанкой, взошедшей на Эверест. "Это здорово. Такие результаты делают цели лучше. Задача не набрать подписчиков в Instagram и заработать денег. Реальная мотивация это сделать что-то полезное", - сказала она.

Недавно Аззам начала работать в одной из общественных организаций по защите детей от психологического, физического и сексуального насилия. Она, применяя свой опыт, проводит аналогию между трудностями, которые испытываются при восхождении на высоту, и трудностями в жизни. "Важно дать понять им, как можно изменить свое мышление. В конце семинара я прошу их нарисовать свои мечты. При восхождении на Эверест я собрала все рисунки с мечтами и прикрепила их на флаг. Это важное послание для детей и не только, мы показали тем самым, что мечты могут достичь любых высот",- отметила Аззам.

По словам альпинистки, организация, в которой она работает, ориентирована на ливанские семьи, однако часто сотрудникам приходится работать с детьми из иракских и сирийских семей. В одну из программ входят так называемые "безопасные дома", куда дети могут убежать и получить помощь. Среди детей, с которыми работают соратники Аззам, зачастую те, в отношении которых применили насилие отцы, в том числе девочки, подвергшиеся сексуальному насилию. Сотрудники организации помогают детям, в первую очередь оказывая психологическую помощь. Также есть программа "посещения", в рамках которой психологи и волонтеры приходят в школы и проводят беседы с детьми, в отношении которых произошло насилие, и оставляют контакты, электронную почту, чтобы дети могли связаться и рассказать при первой возможности.