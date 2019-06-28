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РИА Новости

Ученые объяснили, почему косаткам не понадобилась адаптация перед выпуском

02:33
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© Фото : пресс-служба ВНИРОСпециалисты завершили выпуск животных, доставленных к мысу Перовского из бухты Средняя
Специалисты завершили выпуск животных, доставленных к мысу Перовского из бухты Средняя
© Фото : пресс-служба ВНИРО
ВЛАДИВОСТОК, 28 июн - РИА Новости. Ученые и ветеринары решили выпустить косаток и белух из "китовой тюрьмы" без запланированной ранее адаптации в Охотском море, так как сочли, что они готовы к жизни в океане, сообщил РИА Новости пресс-секретарь Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии (ВНИРО) Алексей Смородов.
В четверг ВНИРО сообщил, что в море выпустили первых двух косаток и шесть белух, оснастив спутниковыми метками. Экологи коалиции "Свободу косаткам и белухам" заявили, что выпуск косаток и белух из "китовой тюрьмы" без предварительной адаптации в Охотском море снижает их шансы на выживание.
"Реадаптация началась с 5 июня еще в бухте Средняя. На реадаптацию на месте выпуска планировалось от одного до десяти дней в зависимости от состояния животных в ходе транспортировки", - сказал Смородов.
"Наши специалисты, ветеринары и тренеры, сопровождающие животных и оценивающих их состояние в ходе транспортировки, пришли к выводу, что животных можно выпускать, по состоянию здоровья они готовы к жизни в естественных условиях", - заявил представитель океанографического института.
Выпуск белухи из китовой тюрьмы в воды Сахалинского залива в Хабаровском крае. 27 июня 2019
Вчера, 16:29
Появилось видео выпуска белухи из "китовой тюрьмы" в Охотское море
Ситуация с "китовой тюрьмой" стала резонансной после того, как в Greenpeace в октябре 2018 года заявили, что готовится незаконная продажа из России в Китай 13 краснокнижных косаток, за последние пять лет туда вывезли 15 этих млекопитающих. Владивостокская природоохранная прокуратура нашла нарушения со стороны Росрыболовства и компаний, которые отловили животных. Следователи завели дело о незаконном вылове водных биологических ресурсов и жестоком обращении с животными. По данным СК, в бухте было 11 косаток – все они оказались детенышами - и 90 белух, которые не достигли половой зрелости, 13 из них были младше года. Позже 3 белухи и одна косатка пропали из вольеров.
Президент РФ Владимир Путин 22 февраля дал поручение Минприроды и Минсельхозу России вместе с учеными решить судьбу животных, содержащихся в бухте Средней в Приморье. Суд на Сахалине признал, что животные были выловлены незаконно, и признал незаконными приказы Росрыболовства, которыми распределены квоты на отлов косаток и белух.
Белухи в вольере Центра адаптации морских животных в бухте Средняя Приморского края
24 июня, 08:32
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Охотское мореХабаровский крайПриморский крайОбщество
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