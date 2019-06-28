Ляшко потребовал проверить высказывания Зеленского на госизмену

КИЕВ, 28 июн – РИА Новости. Лидер "Радикальной партии" Олег Ляшко просит правоохранительные органы проверить на госизмену высказывания президента Украины Владимира Зеленского о том, что он знал о решении ПАСЕ про возврат делегации РФ в ассамблею.

В четверг Зеленский заявил, что решение о возвращении делегации РФ в ПАСЕ было принято ещё до того, как он стал президентом, он не смог на него повлиять.

"Если ты, Владимир, знал, что решение принято (о возврате делегации в ПАСЕ), и никому не сказал, по-моему, это тянет на государственную измену. Я обращаюсь к правоохранительным органам тщательно проанализировать озвученную Зеленским информацию. Президент Украины не имеет права держать от украинцев тайны, решения которых принимаются против Украины. Президент обязан защищать Украину", - заявил Ляшко в видеообращении на своей странице в Facebook