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РИА Новости

Ляшко потребовал проверить высказывания Зеленского на госизмену

00:57
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкОлег Ляшко. Архивное фото
Олег Ляшко. Архивное фото
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Олег Ляшко. Архивное фото
КИЕВ, 28 июн – РИА Новости. Лидер "Радикальной партии" Олег Ляшко просит правоохранительные органы проверить на госизмену высказывания президента Украины Владимира Зеленского о том, что он знал о решении ПАСЕ про возврат делегации РФ в ассамблею.
В четверг Зеленский заявил, что решение о возвращении делегации РФ в ПАСЕ было принято ещё до того, как он стал президентом, он не смог на него повлиять.
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"Если ты, Владимир, знал, что решение принято (о возврате делегации в ПАСЕ), и никому не сказал, по-моему, это тянет на государственную измену. Я обращаюсь к правоохранительным органам тщательно проанализировать озвученную Зеленским информацию. Президент Украины не имеет права держать от украинцев тайны, решения которых принимаются против Украины. Президент обязан защищать Украину", - заявил Ляшко в видеообращении на своей странице в Facebook.
ПАСЕ на заседании в среду в полном объеме восстановила полномочия российской делегации. Дискриминационные меры против парламентариев РФ были введены в Ассамблее после присоединения Крыма к России.
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Ситуация на УкраинеОлег ЛяшкоВладимир ЗеленскийПарламентская ассамблея Совета ЕвропыРоссияВ мире
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