Пушков заметил странность в заявлении Зеленского о пленных из Донбасса

МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский говорит странные вещи о главе политсовета партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Викторе Медведчуке, который провел с лидерами самопровозглашенных ДНР и ЛНР переговоры об освобождении пленных украинцев, заявил российский сенатор Алексей Пушков в твиттере.
Он отметил, что Зеленский упрекнул Медвечука в том, что тот поднимает вопрос об обмене пленными и переходе к миру "только перед выборами".
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Странность, по словам Пушкова, заключается в том, что эти слова не соответствуют действительности. "Зеленский, может, был на сцене, когда Медведчук ставил вопрос об обменах и раз за разом призывал к переговорам. Не в курсе?" — написал сенатор.
Накануне Медведчук заявил, что встретился с лидерами ДНР и ЛНР и попросил их освободить несколько украинских пленных, так как, по его словам, Зеленский для этого ничего не делает. В результате главы республик согласились освободить четырех человек.
Зеленский, комментируя это событие, заявил, что не понимает, почему у Киева должны быть посредники в вопросе обмена пленными, и намекнул, что Медведчук выступил с этой инициативой в рамках подготовки к парламентским выборам.