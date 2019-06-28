Пушков заметил странность в заявлении Зеленского о пленных из Донбасса

Председатель комиссии Совета Федерации РФ по информационной политике Алексей Пушков на заседании Временной комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ в ММПЦ МИА "Россия сегодня". 24 апреля 2019

МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский говорит странные вещи о главе политсовета партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Викторе Медведчуке, который провел с лидерами самопровозглашенных ДНР и ЛНР переговоры об освобождении пленных украинцев, заявил российский сенатор Алексей Пушков в твиттере . Президент Украины Владимир Зеленский говорит странные вещи о главе политсовета партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Викторе Медведчуке, который провел с лидерами самопровозглашенных ДНР и ЛНР переговоры об освобождении пленных украинцев, заявил российский сенатор Алексей Пушков в

Он отметил, что Зеленский упрекнул Медвечука в том, что тот поднимает вопрос об обмене пленными и переходе к миру "только перед выборами".

Странность, по словам Пушкова, заключается в том, что эти слова не соответствуют действительности. "Зеленский, может, был на сцене, когда Медведчук ставил вопрос об обменах и раз за разом призывал к переговорам. Не в курсе?" — написал сенатор.

Накануне Медведчук заявил, что встретился с лидерами ДНР и ЛНР и попросил их освободить несколько украинских пленных, так как, по его словам, Зеленский для этого ничего не делает. В результате главы республик согласились освободить четырех человек.