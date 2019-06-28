Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-06-28T00:47Z
https://ria.ru/20190628/1555994649.html
https://cdn21.img.ria.ru/images/155300/59/1553005943_0:138:3151:1910_1036x0_80_0_0_fd848620b0579c4ca14acb9f08516de2.jpg
РИА Новости

Пушков заметил странность в заявлении Зеленского о пленных из Донбасса

00:47
17603
© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в фотобанкПредседатель комиссии Совета Федерации РФ по информационной политике Алексей Пушков на заседании Временной комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ в ММПЦ МИА "Россия сегодня". 24 апреля 2019
Председатель комиссии Совета Федерации РФ по информационной политике Алексей Пушков на заседании Временной комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ в ММПЦ МИА Россия сегодня. 24 апреля 2019
© РИА Новости / Нина Зотина
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский говорит странные вещи о главе политсовета партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Викторе Медведчуке, который провел с лидерами самопровозглашенных ДНР и ЛНР переговоры об освобождении пленных украинцев, заявил российский сенатор Алексей Пушков в твиттере.
Он отметил, что Зеленский упрекнул Медвечука в том, что тот поднимает вопрос об обмене пленными и переходе к миру "только перед выборами".
Президент Украины Владимир Зеленский во время визита в Донбасс
18 июня, 08:00
Все, что вы хотели узнать о миротворчестве Зеленского
Странность, по словам Пушкова, заключается в том, что эти слова не соответствуют действительности. "Зеленский, может, был на сцене, когда Медведчук ставил вопрос об обменах и раз за разом призывал к переговорам. Не в курсе?" — написал сенатор.
Накануне Медведчук заявил, что встретился с лидерами ДНР и ЛНР и попросил их освободить несколько украинских пленных, так как, по его словам, Зеленский для этого ничего не делает. В результате главы республик согласились освободить четырех человек.
Зеленский, комментируя это событие, заявил, что не понимает, почему у Киева должны быть посредники в вопросе обмена пленными, и намекнул, что Медведчук выступил с этой инициативой в рамках подготовки к парламентским выборам.
Президент Украины Владимир Зеленский во время визита в Брюссель
9 июня, 08:00
Зеленский повторяет за Порошенко. Сможет ли он заговорить сам?
2861513911
Обсудить 5
Ситуация на УкраинеВиктор МедведчукДонбассАлексей ПушковВладимир ЗеленскийВ мире
Популярные комментарии
Ну хоть кто-то у них работает, пока президент со сцены народ смешит!!! Вроде уже и президент, а от привычки забавлять народ, избавится не может... Все-таки профи. То ли еще будет!!!😂😂😂
28 июня, 06:25
Alex Ak.
920002
Рекомендуем
Петр Порошенко на съезде партии Европейская солидарность в Киеве. 9 июня 2019
Порошенко заявил о первом шаге для признания Крыма российским в Европе
РИА
Новости
Изображение Бенджамина Франклина с подбитым глазом на банкноте номиналом в 100 долларов США
Россия и Китай отказались от расчетов в долларах, пишут СМИ
Президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп на саммите Группы двадцати в Осаке. 28 июня 2019
Путин и Трамп кратко побеседовали перед саммитом G20
Сочи
Названы самые дешевые туры на море с вылетом в середине июля
Лента
новостей
Зал заседаний Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ)
Это трагедия. Россия доказала Европе, что она не Украина
Пассажир разбившегося Ан-24 снял на видео момент крушения
Пассажир разбившегося в Бурятии Ан-24 снял на видео момент крушения
Авиалайнер заходит на посадку в аэропорту Шереметьево
В Шереметьево аварийно сел самолет, летевший из Лондона в Нур-Султан
Роберт Дауни-младший
Роберт Дауни — младший хочет, чтобы "Мстители" превзошли "Аватар"
Астероид над Землей
Ученые НАСА вычислили число жертв и размеры Тунгусского метеорита
Писатель и сатирик Михаил Задорнов
Бывшая жена Задорнова отсудила у Первого канала более трех миллионов рублей
Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп на полях саммита Группы двадцати в Осаке. 28 июня 2019
В Осаке прошла встреча Путина и Трампа
Литовский военнослужащий
National Interest рассказал, как Литва готовится к войне с Россией
Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй. Архивное фото
Тереза Мэй потребует отдать обвиняемых по делу Скрипалей
Фрагмент Берлинской стены. Архивное фото
Министр обороны Латвии нашел на карте Европы новый "Западный Берлин"
Шамсаил Саралиев
В Чечне оценили поступок депутата, представившегося в ПАСЕ Кадыровым
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
11:22СК возбудил дело после гибели трех полицейских в ДТП под Ульяновском
11:21В Кемерово началось голосование по названию сквера на месте "Зимней вишни"
11:21Минск обратится в суд, если Москва не компенсирует ущерб от ЧП с нефтью
11:18В Казахстане завершили очистку города после ЧП в воинской части
11:15В Ульяновской области в ДТП погибли трое полицейских
11:14В Испании подросток умер из-за сильной жары, сообщили СМИ
11:10Путин: Россия, Индия и Китай могли бы выступить за сохранение роли ВТО
11:10Минск оценил потери НПЗ в Мозыре от ЧП с "Дружбой" в 20 миллионов долларов
11:10Путин проводит встречу с Мэй на полях саммита G20
11:07Глава МИД Японии остался доволен условиями для журналистов, освещающих G20
11:05В Белоруссии прокомментировали договоренность о передаче пленных Киеву
11:04Российские космонавты выйдут в открытый космос второй раз за год
11:02Васильева призвала обновить воспитательные программы
11:00Турция нанесла удар по позициям в Сирии
10:59Путин заявил о пользе формата Россия-Индия-Китай
10:59Джабаров оценил проект оборонного бюджета США
10:58Сотрудничество по линии Россия-Китай-Индия активизировалось, заявил Путин
10:57Трамп сравнил обстановку вокруг встречи с Путиным с церемонией "Оскара"
10:56В нескольких районах Иркутской области ожидается повышение уровня воды
10:53Водителя, разогнавшегося на Крымском мосту до 234 км/ч, штрафовали 30 раз
Лента новостейМолния