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РИА Новости

Гройсман рассказал, когда Украина сможет обеспечивать себя газом

00:33
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПремьер-министр Украины Владимир Гройсман. Архивное фото
Премьер-министр Украины Владимир Гройсман. Архивное фото
© РИА Новости / Стрингер
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Премьер-министр Украины Владимир Гройсман. Архивное фото
КИЕВ, 28 июн – РИА Новости. Премьер-министр Украины Владимир Гройсман считает, что за пять лет страна сможет самостоятельно покрывать потребности газа.
Ранее пресс-служба "Нафтогаза Украины" заявила, что американская компания Halliburton поможет Украине в разработке 26 газовых скважин.
"Если бы все работали в унисон, я думаю, что за лет пять можно было бы добиться такого необходимого количества газа, чтобы мы покрывали все свои потребности", - заявил Гройсман в интервью журналисту Дмитрию Гордону в четверг.
Украина прекратила закупку газа у РФ в ноябре 2015 года и после этого не использовала российское топливо при подготовке к отопительному сезону, закачивая в хранилища газ, закупленный по реверсу в Европе. Действующие контракты на поставку и транзит российского газа через Украину истекают в конце 2019 года.
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