Украинский премьер предложил Зеленскому отправить Климкина в отпуск

МОСКВА, 28 июн – РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский может предложить главе МИД Павлу Климкину уйти в отпуск и выдвинуть кандидатуру исполняющего обязанности, заявил в четверг премьер-министр Владимир Гройсман.
Ранее Зеленский заявил, что узнает о действиях МИД на международной арене из интернета, а Климкин не согласовывал с ним ответ на российскую ноту по украинским морякам. Глава МИД в ответ заявил, что его ведомство имело полномочия без согласований с главой государства направлять ответ на российскую ноту по украинским морякам. Зеленский ранее уже пытался отправить Климкина в отставку, но Верховная рада с небольшим перевесом проголосовала против.
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"Если мы говорим о том, что президент не может поменять (главу МИД), я считаю, что президент имеет право, пусть предложит ему уйти в отпуск на несколько месяцев. Я ему его подпишу. И я готов, используя свои полномочия премьер-министра, и внести кандидатуру первого заместителя министра, который будет исполнять обязанности, но эту кандидатуру пусть предложит президент", - заявил Гройсман в эфире телеканала "1+1".