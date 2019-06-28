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РИА Новости

Украинский премьер предложил Зеленскому отправить Климкина в отпуск

00:14
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© РИА Новости / Михаил Палинчак / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел Украины Павел Климкин. Архивное фото
Министр иностранных дел Украины Павел Климкин. Архивное фото
© РИА Новости / Михаил Палинчак
Перейти в фотобанк
Министр иностранных дел Украины Павел Климкин. Архивное фото
МОСКВА, 28 июн – РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский может предложить главе МИД Павлу Климкину уйти в отпуск и выдвинуть кандидатуру исполняющего обязанности, заявил в четверг премьер-министр Владимир Гройсман.
Ранее Зеленский заявил, что узнает о действиях МИД на международной арене из интернета, а Климкин не согласовывал с ним ответ на российскую ноту по украинским морякам. Глава МИД в ответ заявил, что его ведомство имело полномочия без согласований с главой государства направлять ответ на российскую ноту по украинским морякам. Зеленский ранее уже пытался отправить Климкина в отставку, но Верховная рада с небольшим перевесом проголосовала против.
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"Если мы говорим о том, что президент не может поменять (главу МИД), я считаю, что президент имеет право, пусть предложит ему уйти в отпуск на несколько месяцев. Я ему его подпишу. И я готов, используя свои полномочия премьер-министра, и внести кандидатуру первого заместителя министра, который будет исполнять обязанности, но эту кандидатуру пусть предложит президент", - заявил Гройсман в эфире телеканала "1+1".
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Ситуация на УкраинеПавел КлимкинВладимир ГройсманМИД УкраиныВладимир ЗеленскийУкраинаВ мире
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