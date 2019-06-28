Украинский премьер предложил Зеленскому отправить Климкина в отпуск

Ранее Зеленский заявил, что узнает о действиях МИД на международной арене из интернета, а Климкин не согласовывал с ним ответ на российскую ноту по украинским морякам. Глава МИД в ответ заявил, что его ведомство имело полномочия без согласований с главой государства направлять ответ на российскую ноту по украинским морякам. Зеленский ранее уже пытался отправить Климкина в отставку, но Верховная рада с небольшим перевесом проголосовала против.