Михаил Котюков о поддержке молодых ученых

В начале 2000-х российская наука столкнулась с "демографической ямой". На фоне унаследованного от постперестроечного периода снижения финансирования науки, износа и устаревания приборной базы стало понятно, что кризисное окончание 20-го столетия сделало "немодной" само направление профессиональной деятельности — ученый. Вследствие этого вместо мощной средневозрастной части научного сообщества сегодня образовалась существенная просека. Мы гордимся теми, кто сохранил верность профессии, несмотря на лихолетье 90-х. Именно они сегодня составляют элиту отечественной науки — проводники ее традиций, авторы достижений, которые, несомненно, значимы для развития нашей страны. Но сегодня, когда перед нами стоят цели масштабного технологического прорыва на мировом уровне, необходимо обеспечить преемственность и сделать так, чтобы наука стала более конкурентоспособной. Должно появиться новое, не менее мощное поколение исследователей.

Сегодня одна из наших главных задач — привлечение в научную деятельность молодых ученых и исследователей. Задача не нова, но все так же актуальна. К счастью, у нас есть факты, внушающие оптимизм и подтверждающие правильность избранного пути. За последние десять лет численность ученых в возрасте до 39 лет увеличилась с 117,1 до 157,8 тысячи человек, а их удельный вес в общем количестве исследователей — с 30,1 до 43,9 процента. И это не просто цифры. В науку действительно приходят сильные, талантливые молодые люди.

С каждым годом растет число претендентов на мегагранты. Буквально на прошлой неделе мы объявили о старте приема заявок на новый конкурс по мегагрантам. В 236 лабораториях, организованных ранее в рамках проекта, более половины исследователей — в возрасте до 39 лет. Ежегодно около двух тысяч молодых ученых проходят через научную школу жизни лабораторий мегагрантов. Если учесть географию охвата, то это практически вся страна. Уверен, что через несколько лет мы сможем говорить о новом мощном поколении научной России. Но, разумеется, для этого еще нужно много потрудиться. Мы занимаемся совершенствованием системы поддержки молодых исследователей. В рамках нацпроекта "Наука" предусмотрены и соответствующее финансирование, и меры социальной поддержки, и условия для научной работы по современным мировым стандартам.

Мы делаем акцент на послевузовском образовании. Чтобы через несколько лет получить существенное пополнение научного сообщества молодыми специалистами, сегодняшние студенты должны сделать выбор в пользу продолжения своего образования — в аспирантуре. Считаем, что нацпроект поможет сформировать целостную систему подготовки и профессионального роста научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре. На конкурсной основе аспирантам будет обеспечена грантовая поддержка их научных и научно-технических проектов, которые станут основой для диссертационной работы на соискание ученой степени кандидата наук. Ежегодная квота в размере 1500 грантов по 600 тысяч рублей в год, предоставляемых сроком на два года, уверен, будет стимулировать аспирантов и научных руководителей к своевременному представлению к защите диссертации.

И это не все. В 2019 году уже выделено 250 миллионов рублей и создано более 280 новых лабораторий в научных организациях. В 2020 году планируется направить на эти цели 750 миллионов рублей, а в 2021-м — 800 миллионов. Все это стало возможным благодаря госпрограмме "Научно-технологическое развитие Российской Федерации" и национальному проекту "Наука".

Правительством запланировано введение грантов для новых научных школ под руководством молодых докторов наук.

Кроме того, предстоит создание единой цифровой платформы научного и научно-технического взаимодействия, с помощью которой можно будет, в том числе, получить исчерпывающие сведения о поддержке молодых ученых, которую оказывает государство на федеральном или региональном уровне.

Современный ученый нуждается не только в персональной поддержке, но и в создании среды высокого качества для научной деятельности. Это, пожалуй, самая сложная задача. В федеральном бюджете запланировано увеличение расходов на науку. В 2019 году мы говорим о 416,3 миллиарда рублей. В 2020 году это уже 450,4, а в 2021 году — 460,7 миллиарда рублей. При этом расходы на фундаментальные исследования также существенно увеличатся: 178,9 миллиарда рублей в текущем году, 199,1 миллиарда рублей в следующем, а в 2021 году эта сумма должна достигнуть показателя 215,9 миллиарда рублей. Это тот уровень объема бюджетных расходов на науку, который в целом соответствует мировым трендам. Но мы хотим не просто финансировать текущие процессы. Нам нужен серьезный научно-технологический прорыв. Для этого нужна заинтересованность в результатах научных исследований индустриальных партнеров и готовность создавать на их основе высокотехнологичную продукцию.

Одной из форм взаимодействия науки и бизнеса станут предусмотренные национальным проектом "Наука" научно-образовательные центры мирового уровня как эффективная схема сотрудничества российских регионов, научных институтов, образовательных организаций и индустриальных партнеров. Сегодня нужно правильно определить направления деятельности НОЦ. Нам нужно объединить достижения научной мысли с требованиями экономической эффективности. И обеспечить на этой основе подготовку студентов.

Нельзя не признать, что сейчас перед нами стоят задачи, не только напрямую связанные с финансированием науки, но и просветительские. Мы должны продемонстрировать, что наука — это уважаемая, престижная и перспективная сфера деятельности. Ведь молодежь выбирает не только материальные блага. Современная культура во многом построена на обретении гармонии с самим собой и удовлетворенности от повседневного труда, на стремлении к самореализации и развитии своего потенциала. Одним из способов "научной пропаганды" может стать масштабное информационное сопровождение перспективных проектов. Молодежь необходимо информировать, где их знания будут востребованы, в каких областях мировая наука ждет самых больших находок, открытий, изобретений. При этом очевидно, что современный российский ученый по качеству и уровню жизни должен быть абсолютно конкурентоспособен в сравнении с другими сферами профессиональной деятельности.

В настоящее время одним из флагманских мероприятий господдержки талантливой молодежи, работающей в науке, являются гранты Президента России для молодых российских ученых и ведущих научных школ страны. Ежегодно на конкурсной основе выделяется 400 грантов по 600 тысяч рублей для молодых кандидатов наук до 35 лет и 60 грантов (по одному миллиону рублей) для молодых докторов наук до 40 лет. В линейку инструментов поддержки молодых ученых входят также стипендии Президента Российской Федерации для молодых ученых и аспирантов, осуществляющих перспективные научные исследования и разработки по приоритетным направлениям модернизации российской экономики. Ежегодно выделяется 1000 стипендий в размере 22,8 тысячи рублей каждая. Правительством Российской Федерации учреждено семь ежегодных премий в области науки и техники для молодых ученых. Недавно принято решение о двукратном увеличении размера денежной части премий до одного миллиона рублей.

Кроме того, в нашей стране действуют фонды поддержки научной, научно-технической, инновационной деятельности, которые призваны содействовать авторам в практической реализации их разработок. Это Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере, Российский научный фонд, Российский фонд фундаментальных исследований и другие.

Я вижу будущее российской науки очень перспективным. Государство делает сегодня очень много для ее развития. Если заглянуть в это будущее уже сегодня, то можно увидеть крупные научные центры и ведущие университеты, уникальные научные установки, технопарки, которые должны стать центрами притяжения промышленных партнеров, в том числе крупных зарубежных компаний.