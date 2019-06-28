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РИА Новости

Мазь против рака: ученые хотят лечить меланому частицами искусственной ДНК

09:00
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© Фото : Пресс-служба КФУУченые в лаборатории КФУ
Ученые в лаборатории КФУ
© Фото : Пресс-служба КФУ
МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Ученые Крымского федерального университета имени В.И. Вернадского совместно с коллегами из ДВФУ и РХТУ имени Менделеева предложили использовать в лечении рака кожи мази на основе синтетических фрагментов ДНК, способных разрушать раковые клетки вблизи очага опухоли. Описание этого подхода опубликовано в "Molecules".
Рак кожи – один из самых распространенных видов рака. Основной фактор его возникновения – ультрафиолетовое излучение, вызывающее мутации, превращающие здоровые клетки в больные. Самая агрессивная разновидность рака кожи – меланома. Большая проблема ее лечения – сложность выявления раковых клеток в непосредственной близости от опухоли.
"Первичная меланома хорошо видна, и может быть удалена, тогда как удаленные от первичной опухоли так называемые “полевые” раковые клетки – невидимы глазу и намного труднее устранимы хирургически. По сути, нет четких границ для иссечения опухоли, которая бы могла гарантировать полное излечение", – рассказала соавтор публикации, заведующая Центральной научно-исследовательской лаборатории Медицинской академии КФУ Евгения Зяблицкая.
© Фото : Владимир Оберемок, КФУСхематическое изображение эффекта от применения подхода
Схематическое изображение эффекта от применения подхода
© Фото : Владимир Оберемок, КФУ
Схематическое изображение эффекта от применения подхода
По мнению авторов, особую надежду на удаление раковых клеток вблизи очага опухоли – причем как до, так и после операции – дают антисмысловые олигонуклеотиды (короткие фрагменты ДНК, получаемые химическим синтезом).
"Мы считаем, что применение антисмысловых олигонуклеотидов в виде мазей или кремов позволит предотвратить первичную опухоль от развития метастазов и даже полностью ее уничтожить" – заявила Зяблицкая.
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По словам авторов исследования, многолетние модельные эксперименты с участием антисмысловых ДНК-фрагментов непарного шелкопряда показали – использование коротких антисмысловых фрагментов (длиной 18–20 нуклеотидов) антиапоптозных генов способно увеличить скорость апоптотических процессов в клетках насекомого. Полученные результаты будут применены в лечении раковых заболеваний человека, в том числе – меланомы.
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