Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-06-28T08:22Z
https://ria.ru/20190628/1555750479.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/155574/13/1555741364_0:320:3071:2047_1036x0_80_0_0_c1879781dddd26940aa73d053eebd5ca.jpg
РИА Новости
Туризм

Селфи в грязи. Почему туристы едут в Крым на Чокракское озеро

08:00
28742
Целебное Чокракское озеро, или Чокрак — уникальный водоем в Крыму на Керченском полуострове. Отдыхающие приезжают сюда ради лечебных грязей, облегчающих многие болезни и поддерживающих организм в тонусе. Ближайший населенный пункт — поселок Курортное, отсюда до озера около четырех километров.
© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанк

Лечебные свойства грязи озера Чокрак были известны еще в средние века. По легенде, ее использовали для исцеления воины Александра Македонского.

Отдыхающая после принятия грязевых ванн на Чокракском озере в Крыму
1 из 10

Лечебные свойства грязи озера Чокрак были известны еще в средние века. По легенде, ее использовали для исцеления воины Александра Македонского.

© РИА Новости / Алексей Мальгавко
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанк

Название озера в переводе с крымско-татарского языка означает "родник". На Чокраке действительно есть источник питьевой минеральной воды.

Отдыхающие принимают грязевые ванны на Чокракском озере в Крыму
2 из 10

Название озера в переводе с крымско-татарского языка означает "родник". На Чокраке действительно есть источник питьевой минеральной воды.

© РИА Новости / Алексей Мальгавко
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанк

Отдыхающие развлекаются после приема грязевых ванн на Чокракском озере.

Отдыхающие на Чокракском озере в Крыму
3 из 10

Отдыхающие развлекаются после приема грязевых ванн на Чокракском озере.

© РИА Новости / Алексей Мальгавко
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанк

Чокрак питают подземные сероводородные источники, вода из Азовского моря, родники и ручьи, которые весной стекают по балкам с близлежащих холмов. В разное время дня озеро меняет цвет: бывает то нежно-розовым, то темно-сиреневым.

Отдыхающие на Чокракском озере в Крыму
4 из 10

Чокрак питают подземные сероводородные источники, вода из Азовского моря, родники и ручьи, которые весной стекают по балкам с близлежащих холмов. В разное время дня озеро меняет цвет: бывает то нежно-розовым, то темно-сиреневым.

© РИА Новости / Алексей Мальгавко
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанк

Считается, что грязь из Чокрака, как и рапа (концентрированный раствор солей), особенно полезны при лечении заболеваний опорно-двигательного аппарата.

Отдыхающие принимают грязевые ванны на Чокракском озере в Крыму
5 из 10

Считается, что грязь из Чокрака, как и рапа (концентрированный раствор солей), особенно полезны при лечении заболеваний опорно-двигательного аппарата.

© РИА Новости / Алексей Мальгавко
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанк

Длина озера — четыре километра, ширина — почти два, а глубина — не более 130 сантиметров.

Отдыхающая принимает грязевые ванны на Чокракском озере в Крыму
6 из 10

Длина озера — четыре километра, ширина — почти два, а глубина — не более 130 сантиметров.

© РИА Новости / Алексей Мальгавко
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанк

Многие туристы забирают грязевой раствор с собой, чтобы повторить процедуру дома.

Бутыли с лечебной грязью из Чокракского озера в Крыму
7 из 10

Многие туристы забирают грязевой раствор с собой, чтобы повторить процедуру дома.

© РИА Новости / Алексей Мальгавко
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Алексей Мальгавко

Азовское море с озером разделяет коса шириной в пару сотен метров. В его водах отдыхающие и смывают лечебную грязь.

Отдыхающая после принятия грязевых ванн на Чокракском озере в Крыму
8 из 10

Азовское море с озером разделяет коса шириной в пару сотен метров. В его водах отдыхающие и смывают лечебную грязь.

© РИА Новости / Алексей Мальгавко
© РИА Новости / Перейти в фотобанк

Купающиеся в озере напоминают морских котиков. Узнать даже близкого человека в таком виде непросто.

Отдыхающие принимают грязевые ванны на Чокракском озере в Крыму
9 из 10

Купающиеся в озере напоминают морских котиков. Узнать даже близкого человека в таком виде непросто.

© РИА Новости
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Перейти в фотобанк

Обмазавшись грязью, многие отдыхающие делают селфи.

Отдыхающие принимают грязевые ванны на Чокракском озере в Крыму
10 из 10

Обмазавшись грязью, многие отдыхающие делают селфи.

© РИА Новости
Перейти в фотобанк
13787348
ТуризмВпечатления - ТуризмТуризмтуристыКерчьКрым
Рекомендуем
Участники акции протеста у здания парламента Грузии в Тбилиси
Что происходит в Тбилиси после беспорядков
РИА
Новости
Президент РФ Владимир Путин на заседании Государственного совета
Путин ответил на вопрос о преемнике
Кадр из видео Glen & Friends Cooking о чистке чеснока
Повар-виртуоз показал, как за пару движений идеально очистить чеснок
Президент США Дональд Трамп во время беседы с президентом РФ Владимиром Путиным на саммите Группы двадцати. 28 июня 2019
Трамп попросил Путина не вмешиваться в американские выборы
Лента
новостей
Президент США Дональд Трамп и премьер-министр Японии Синдзо Абэ на саммите Группы двадцати. 28 июня 2019
Трамп на полях G20 поздоровался одной рукой одновременно с двумя лидерами
Выпускник Путин, набравший 300 баллов на ЕГЭ, будет поступать в МФТИ
Правительство утвердило список животных, запрещенных к содержанию в России
Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп на полях саммита Группы двадцати в Осаке. 28 июня 2019
В Осаке прошла встреча Путина и Трампа
В Осаке началась встреча Путина и Трампа
Зал заседаний Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ)
Это трагедия. Россия доказала Европе, что она не Украина
Испытание новой баллистической ракеты Сармат
Стали известны характеристики баллистической ракеты "Сармат"
Министр обороны РФ Сергей Шойгу на V Международном военно-техническом форуме Армия-2019
Шойгу отказался комментировать сообщения о назначении Евкурова своим замом
Заместитель директора департамента здравоохранения Владимирской области Юлия Арсенина
Назван доход чиновницы, посоветовавшей рожать вместо учебы
В Иркутской области из-за паводка перекрыли главную федеральную трассу
Производство золотых банковских слитков на Екатеринбургском заводе
"Золотая" стратегия России сработала. Остальные берут пример
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
11:10Путин: Россия, Индия и Китай могли бы выступить за сохранение роли ВТО
11:10Минск оценил потери НПЗ в Мозыре от ЧП с "Дружбой" в 20 миллионов долларов
11:10Путин проводит встречу с Мэй на полях саммита G20
11:07Глава МИД Японии остался доволен условиями для журналистов, освещающих G20
11:05В Белоруссии прокомментировали договоренность о передаче пленных Киеву
11:04Российские космонавты выйдут в открытый космос второй раз за год
11:02Васильева призвала обновить воспитательные программы
11:00Турция нанесла удар по позициям в Сирии
10:59Путин заявил о пользе формата Россия-Индия-Китай
10:59Джабаров оценил проект оборонного бюджета США
10:58Сотрудничество по линии Россия-Китай-Индия активизировалось, заявил Путин
10:57Трамп сравнил обстановку вокруг встречи с Путиным с церемонией "Оскара"
10:56В нескольких районах Иркутской области ожидается повышение уровня воды
10:53Водителя, разогнавшегося на Крымском мосту до 234 км/ч, штрафовали 30 раз
10:52С белорусского участка "Дружбы" вытеснили 705 тысяч тонн "грязной" нефти
10:51СК попросил отправить первого фигуранта дела "Рольфа" под домашний арест
10:47Экс-главе Марий Эл Маркелову стало плохо в суде
10:46Миллер: маршруты доставки газа в Европу из РФ наименее вредны для экологии
10:45Путин: Россия, Индия и Китай сообща работают на стратегическую стабильность
10:42В Госдуме раскритиковали американскую военную помощь Украине
Лента новостейМолния