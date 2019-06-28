Селфи в грязи. Почему туристы едут в Крым на Чокракское озеро

Лечебные свойства грязи озера Чокрак были известны еще в средние века. По легенде, ее использовали для исцеления воины Александра Македонского.
Лечебные свойства грязи озера Чокрак были известны еще в средние века. По легенде, ее использовали для исцеления воины Александра Македонского.
Название озера в переводе с крымско-татарского языка означает "родник". На Чокраке действительно есть источник питьевой минеральной воды.
Название озера в переводе с крымско-татарского языка означает "родник". На Чокраке действительно есть источник питьевой минеральной воды.
Отдыхающие развлекаются после приема грязевых ванн на Чокракском озере.
Отдыхающие развлекаются после приема грязевых ванн на Чокракском озере.
Чокрак питают подземные сероводородные источники, вода из Азовского моря, родники и ручьи, которые весной стекают по балкам с близлежащих холмов. В разное время дня озеро меняет цвет: бывает то нежно-розовым, то темно-сиреневым.
Чокрак питают подземные сероводородные источники, вода из Азовского моря, родники и ручьи, которые весной стекают по балкам с близлежащих холмов. В разное время дня озеро меняет цвет: бывает то нежно-розовым, то темно-сиреневым.
Считается, что грязь из Чокрака, как и рапа (концентрированный раствор солей), особенно полезны при лечении заболеваний опорно-двигательного аппарата.
Считается, что грязь из Чокрака, как и рапа (концентрированный раствор солей), особенно полезны при лечении заболеваний опорно-двигательного аппарата.
Длина озера — четыре километра, ширина — почти два, а глубина — не более 130 сантиметров.
Длина озера — четыре километра, ширина — почти два, а глубина — не более 130 сантиметров.
Многие туристы забирают грязевой раствор с собой, чтобы повторить процедуру дома.
Многие туристы забирают грязевой раствор с собой, чтобы повторить процедуру дома.
Азовское море с озером разделяет коса шириной в пару сотен метров. В его водах отдыхающие и смывают лечебную грязь.
Азовское море с озером разделяет коса шириной в пару сотен метров. В его водах отдыхающие и смывают лечебную грязь.
Купающиеся в озере напоминают морских котиков. Узнать даже близкого человека в таком виде непросто.
Купающиеся в озере напоминают морских котиков. Узнать даже близкого человека в таком виде непросто.
Обмазавшись грязью, многие отдыхающие делают селфи.