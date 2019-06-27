Путин рассказал о роли договоренностей с Эр-Риядом и ОПЕК по добыче

МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин считает, что договорённости России с Саудовской Аравией и с ОПЕК по добыче нефти сыграли положительную роль в стабилизации и прогнозировании ситуации на рынке.
"Как вы знаете, Россия не является членом ОПЕК, хотя мы, конечно, один из крупнейших производителей. Мы добываем сегодня, по-моему, 11,3 миллиона баррелей в сутки. Правда, Штаты сейчас нас уже немножко обогнали. Но мы считаем, что наши договорённости с Саудовской Аравией и вообще с ОПЕК в целом по стабилизации добычи сыграли положительную роль в стабилизации и прогнозировании ситуации на рынке", - сказал Путин в интервью FT.
Он полагает, что в этом "заинтересованы как страны – производители энергоресурсов, нефти в данном случае", так и потребители.
"Потому что, на мой взгляд, чего сегодня точно не хватает, [так] это стабильности. А наши договорённости с Саудовской Аравией, с другими участниками-членами картеля, они, безусловно, этой стабильности способствуют", - добавил российский лидер.