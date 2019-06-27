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РИА Новости

Ляшко заявил, что Зеленский должен был защищать Украину в ПАСЕ

Вчера, 23:45
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкЛидер фракции "Радикальной партии" Олег Ляшко выступает на заседании Верховной рады Украины в Киеве
Лидер фракции Радикальной партии Олег Ляшко выступает на заседании Верховной рады Украины в Киеве
© РИА Новости / Стрингер
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Лидер фракции "Радикальной партии" Олег Ляшко выступает на заседании Верховной рады Украины в Киеве. Архивное фото
МОСКВА, 27 июн – РИА Новости. Лидер "Радикальной партии" Олег Ляшко заявил, что президент Украины Владимир Зеленский должен был защищать позиции страны в ПАСЕ, а не перекладывать на других ответственность за возврат делегации РФ.
Парламентская ассамблея Совета Европы в среду приняла резолюцию, в которой в полном объеме подтвердила полномочия российской делегации. Зеленский заявил в четверг, что решение о возвращении делегации РФ в ПАСЕ было принято ещё до того, как он стал президентом, он не смог на него повлиять. Также он обратился к депутатам Верховной рады, которые входили в состав парламентской делегации ПАСЕ, "что они сделали, чтобы этого не произошло".
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"Удел слабаков перекладывать ответственность на других... Что ты должен был сделать? Ты должен был вместе со мной быть в Страсбурге, выступить там. Ты говоришь, что уже было принято решение в европейских столицах? Лидеры ведут за собой, ты должен был быть в Страсбурге. Даже если было принято решение, ты должен был сделать все, чтобы его переломать", - написал Ляшко в четверг в Twitter.
Делегация РФ в ПАСЕ в апреле 2014 года была лишена права голоса из-за событий на Украине и воссоединения Крыма с Россией. В 2015 году ПАСЕ дважды рассматривала вопрос о восстановлении полномочий российской делегации, но тогда санкции только ужесточались. В ответ делегация РФ заявила об отказе работать на таких условиях, а в 2016-2018 годах не стала направлять заявку на подтверждение своих полномочий из-за сохраняющихся в Страсбурге антироссийских настроений.
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Нарушение российской границы кораблями ВМС УкраиныСитуация на УкраинеОлег ЛяшкоВладимир ЗеленскийЕвропаПарламентская ассамблея Совета ЕвропыРоссияУкраинаВ мире
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