Ляшко заявил, что Зеленский должен был защищать Украину в ПАСЕ

МОСКВА, 27 июн – РИА Новости. Лидер "Радикальной партии" Олег Ляшко заявил, что президент Украины Владимир Зеленский должен был защищать позиции страны в ПАСЕ, а не перекладывать на других ответственность за возврат делегации РФ.
Парламентская ассамблея Совета Европы в среду приняла резолюцию, в которой в полном объеме подтвердила полномочия российской делегации. Зеленский заявил в четверг, что решение о возвращении делегации РФ в ПАСЕ было принято ещё до того, как он стал президентом, он не смог на него повлиять. Также он обратился к депутатам Верховной рады, которые входили в состав парламентской делегации ПАСЕ, "что они сделали, чтобы этого не произошло".
"Удел слабаков перекладывать ответственность на других... Что ты должен был сделать? Ты должен был вместе со мной быть в Страсбурге, выступить там. Ты говоришь, что уже было принято решение в европейских столицах? Лидеры ведут за собой, ты должен был быть в Страсбурге. Даже если было принято решение, ты должен был сделать все, чтобы его переломать", - написал Ляшко в четверг в Twitter.
Делегация РФ в ПАСЕ в апреле 2014 года была лишена права голоса из-за событий на Украине и воссоединения Крыма с Россией. В 2015 году ПАСЕ дважды рассматривала вопрос о восстановлении полномочий российской делегации, но тогда санкции только ужесточались. В ответ делегация РФ заявила об отказе работать на таких условиях, а в 2016-2018 годах не стала направлять заявку на подтверждение своих полномочий из-за сохраняющихся в Страсбурге антироссийских настроений.
Утром 25 ноября 2018 года два малых бронированных артиллерийских катера украинских ВМС "Бердянск" и "Никополь", а также рейдовый буксир "Яны Капу" нарушили государственную границу России в Черном море и несколько часов опасно маневрировали, не реагируя на законные требования российских властей. Пограничники задержали корабли, для этого им пришлось применить оружие. Трое украинских моряков получили легкие ранения. Всего на борту оказались 22 моряка и двое сотрудников СБУ. Всех их арестовали по обвинению в нарушении государственной границы. Президент РФ Владимир Путин назвал этот инцидент заранее заготовленной провокацией, которая потребовалась Петру Порошенко из-за его низкого рейтинга в преддверии президентских выборов. При этом Путин подчеркнул, что российские пограничники выполняли долг по защите рубежей страны.