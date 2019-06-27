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РИА Новости

Путин рассказал об "умной политике" российских нефтяных компаний

Вчера, 23:07
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© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин считает, что российские нефтяные компании сегодня проводят умную политику, они оценивают ситуацию на рынке в комплексе и понимают, что резкие всплески и падения цен не приведут к стабильности на рынке.
В интервью FT российский лидер сообщил, что накануне саммита G20 он провел встречу с руководителями крупнейших нефтяных компаний и руководством правительства.
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"Они проводят умную политику. И дело не в наращивании, которое, безусловно, является важной составляющей работы крупных нефтяных компаний, дело в ситуации на рынке в целом. Они оценивают ситуацию в комплексе, смотрят на свои доходы и расходы", - сказал Путин в интервью FT.
Он добавил, что данные компании "думают о развитии отрасли, своевременных инвестициях, привлечении использования новейших технологий, думают о том, как создать условия большей привлекательности для инвесторов".
"Но, скажем, кардинальный всплеск цены либо чрезвычайно драматическое падение цены, они не приведут к стабильности на рынке и не будут способствовать инвестициям. Поэтому мы рассматривали сегодня все вопросы в комплексе", - добавил Путин, говоря о своей встрече с руководителями крупнейших нефтяных компаний.
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