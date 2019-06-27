Путин рассказал об "умной политике" российских нефтяных компаний

МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин считает, что российские нефтяные компании сегодня проводят умную политику, они оценивают ситуацию на рынке в комплексе и понимают, что резкие всплески и падения цен не приведут к стабильности на рынке.

В интервью FT российский лидер сообщил, что накануне саммита G20 он провел встречу с руководителями крупнейших нефтяных компаний и руководством правительства.

"Они проводят умную политику. И дело не в наращивании, которое, безусловно, является важной составляющей работы крупных нефтяных компаний, дело в ситуации на рынке в целом. Они оценивают ситуацию в комплексе, смотрят на свои доходы и расходы", - сказал Путин в интервью FT.

Он добавил, что данные компании "думают о развитии отрасли, своевременных инвестициях, привлечении использования новейших технологий, думают о том, как создать условия большей привлекательности для инвесторов".