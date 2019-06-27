В МИД осудили теракт в Тунисе

МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Министерство иностранных дел РФ после теракта в Тунисе призвало россиян, направляющихся в эту страну, следовать рекомендациям ведомства и Ростуризма.

В четверг в столице Туниса произошли два взрыва. Смертники атаковали полицейскую машину и здание управления по борьбе с терроризмом. По последним данным, погиб один полицейский, девять человек ранены. Позже местные СМИ сообщили, что тунисского лидера Аль-Баджи Гаида ас-Себси госпитализировали в связи с ухудшением здоровья. Советник президента Туниса в четверг опроверг появившуюся ранее информацию о его кончине.

"Решительно осуждаем эту вылазку экстремистов. Подтверждаем поддержку и солидарность с дружественным Тунисом, готовность к укреплению координации действий в борьбе с терроризмом в любых его проявлениях. Обращаем внимание российских граждан, выезжающих в Тунис на отдых, на необходимость строго следовать соответствующим рекомендациям, размещенным на сайтах МИД России и Ростуризма", - говорится в заявлении МИД РФ.

В ведомстве отмечают, что "по предварительным данным, российских граждан среди пострадавших нет".