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РИА Новости

В НАТО рассматривают новые инициативы по контролю за вооружениями

Вчера, 20:18
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© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкГенеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
БРЮССЕЛЬ, 27 июн – РИА Новости. Одной из политических мер НАТО на случай прекращения ДРСДМ станут новые инициативы по контролю за вооружениями, заявил в четверг генсек альянса Йенс Столтенберг.
Ранее он заявлял, что согласованные союзниками меры на случай распада ДРСМД будут включать как военные, так и политические. В четверг Столтенберг привел пример политической меры.
"Мы приняли важное решение на министерских переговорах, что если РФ не вернется к выполнению договора, мы ответим. Мы рассматриваем разные меры, я упоминал конвенциональные возможности, противоракетную и противовоздушную оборону, учения, новые инициативы в сфере контроля за вооружениями, и так далее", - сказал он, выступая на форуме в Брюсселе.
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