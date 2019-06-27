В Дагестане дождь с градом повредил более 600 домов

МАХАЧКАЛА, 27 июн - РИА Новости. Дождь с градом повредил более 600 домов в Дагестане, сообщает пресс-служба регионального МЧС.

Ранее сообщалось, что в результате проливных дождей с градом 16 населенных пунктов остались без электроэнергии, повреждения получили дома, подтоплены дороги районного значения.

"По результатам работы комиссии Кизлярского района, по обследованию пострадавших участков установлено, что в населенном пункте Новогладовка повреждены кровли 90 домов, одной школы; в населенном пункте Цветковка повреждены крыши 500 домов; в Старой Серебряковке повреждены крыши15 домов и незначительные повреждения 10 домов; в населенном пункте Хуцеевка повреждены кровли 15 домов", - говорится в релизе.