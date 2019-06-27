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РИА Новости

В Дагестане дождь с градом повредил более 600 домов

Вчера, 19:29
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МАХАЧКАЛА, 27 июн - РИА Новости. Дождь с градом повредил более 600 домов в Дагестане, сообщает пресс-служба регионального МЧС.
Ранее сообщалось, что в результате проливных дождей с градом 16 населенных пунктов остались без электроэнергии, повреждения получили дома, подтоплены дороги районного значения.
"По результатам работы комиссии Кизлярского района, по обследованию пострадавших участков установлено, что в населенном пункте Новогладовка повреждены кровли 90 домов, одной школы; в населенном пункте Цветковка повреждены крыши 500 домов; в Старой Серебряковке повреждены крыши15 домов и незначительные повреждения 10 домов; в населенном пункте Хуцеевка повреждены кровли 15 домов", - говорится в релизе.
По данным ведомства, на место выехала рабочая группа во главе с заместителем начальника ГУ МЧС по республике Муслимом Девришбековым.
Сотрудница службы оперативного обеспечения диспетчерской связи Центра Управления в кризисных ситуациях Главного Управления МЧС России по Тамбовской области
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