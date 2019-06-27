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РИА Новости

Суд отправил дело о гибели детей на Сямозере на новое рассмотрение

Вчера, 19:03
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© РИА Новости / Илья Тимин / Перейти в фотобанкЭкс-директор компании "Парк-отель "Сямозеро" Елена Решетова и бывший заместитель директора компании "Парк-отель "Сямозеро" Вадим Виноградов после оглашения приговора
Экс-директор компании Парк-отель Сямозеро Елена Решетова и бывший заместитель директора компании Парк-отель Сямозеро Вадим Виноградов после оглашения приговора
© РИА Новости / Илья Тимин
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Экс-директор компании "Парк-отель "Сямозеро" Елена Решетова и бывший заместитель директора компании "Парк-отель "Сямозеро" Вадим Виноградов после оглашения приговора. Архивное фото
ПЕТРОЗАВОДСК, 27 июн – РИА Новости. Верховный суд Карелии в четверг отменил решение первой инстанции передать детей осужденной после трагедии на Сямозере экс-директора детского лагеря Елены Решетовой органам опеки Москвы, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Соответствующее решение приняла коллегия по уголовным делам, рассмотрев апелляционные жалобы и представления на приговор первой инстанции.
Сотрудники МЧС России во время поисково-спасательных работ на озере Сямозеро в Карелии
18 марта, 15:11
Трагедия на Сямозере. Кто виновен в смерти 14 детей
Петрозаводский городской суд 18 марта оправдал трех из шести фигурантов уголовного дела - инструктора Павла Ильина, экс-главу карельского управления Роспотребнадзора Анатолия Коваленко и врио руководителя управления Людмилу Котович. Суд счел их вину недоказанной. Экс-директор лагеря "Сямозеро" Елена Решетова была приговорена к 9,5 годам колонии общего режима. Такой же срок получил бывший координатор Вадим Виноградов. Инструктор Валерий Круподерщиков осужден на 8 месяцев колонии-поселения, но из-за истечения сроков давности его освободили от наказания. Кроме того, суд постановил передать органам опеки Москвы двух несовершеннолетних детей Решетовой.
"Вынесено определение по результатам рассмотрения апелляционной жалобы осужденной Решетовой на постановление Петрозаводского городского суда от 18 марта 2019 года, которым несовершеннолетние дети Решетовой переданы в отдел социальной защиты населения Северо-Западного округа Москвы для решения вопроса об их дальнейшем устройстве. Коллегия по уголовным делам постановила постановление городского суда отменить, апелляционную жалобу Решетовой удовлетворить", - сказал судья Гирдюк.
Ранее сообщалось, что Верховный суд Карелии отменил оправдательные приговоры в отношении Коваленко и Котович, отправив их дела на новое рассмотрение.
Экс-директор компании Парк-отель Сямозеро Елена Решетова и бывший заместитель директора компании Парк-отель Сямозеро Вадим Виноградов во время оглашения приговора
28 марта, 15:15
Потерпевшие по делу о гибели детей на Сямозере обжаловали приговор
Апелляционные жалобы на приговор подали осужденные по делу и их адвокаты, а также потерпевшие. Кроме того, апелляционные представления внесла прокуратура Карелии, заявив, что решение первой инстанции не соответствует "фактическим обстоятельствам дела" и вынесено с "существенными нарушениями уголовно-процессуального закона, а также неправильным применением Уголовного кодекса".
Трагедия на Сямозере произошла 18 июня 2016 года. Как установило следствие, с 17 по 18 июня 2016 года работники лагеря вывели 47 детей в водный поход в акваторию Сямозера. По данным СК, поход совершался на неисправных плавсредствах с превышением грузоподъемности, дети не были обеспечены спасательными жилетами по размеру. При этом сотрудники лагеря, не обладающие необходимым уровнем подготовки для проведения водной судовой практики и навыками поведения в экстремальной ситуации, не учли в том числе погодные условия. Все это обусловило гибель 14 детей. Инструктор же, сопровождавший детей во время похода, не принял должных мер к их спасению и оставил их в опасном для жизни и здоровья состоянии, считает следствие.
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СямозероСледственный комитет РФКарелияПроисшествия
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