Украинский эксперт допустил возможность переноса Зеленским столицы

КИЕВ, 27 июн - РИА Новости. Перенос украинкой столицы из Киева в другой город позволил бы президенту Владимиру Зеленскому выглядеть ближе к народу, его окружение вполне может принять такое решение, считает украинский эксперт Руслан Бортник.

Депутат Верховной рады Вадим Рабинович ранее заявил, что сотрудники администрации президента Украины предложили перенести столицу в другой город. При этом Рабинович назвал сложившуюся ситуацию "анекдотом".

"Такие планы обсуждаются, называются разные города, небольшие города. Я не исключаю, что, как и в ходе избирательный кампании, в рамках здорового популизма команда Зеленского может на это пойти", - сказал Бортник в комментарии РИА Новости.

По его мнению, это позволит выглядеть ближе к народу и не таким, как все.