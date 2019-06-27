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РИА Новости

Украинский эксперт допустил возможность переноса Зеленским столицы

Вчера, 18:40
3219
© РИА НовостиПлощадь Независимости в Киеве
Площадь Независимости в Киеве
© РИА Новости
Площадь Независимости в Киеве . Архивное фото
КИЕВ, 27 июн - РИА Новости. Перенос украинкой столицы из Киева в другой город позволил бы президенту Владимиру Зеленскому выглядеть ближе к народу, его окружение вполне может принять такое решение, считает украинский эксперт Руслан Бортник.
Депутат Верховной рады Вадим Рабинович ранее заявил, что сотрудники администрации президента Украины предложили перенести столицу в другой город. При этом Рабинович назвал сложившуюся ситуацию "анекдотом".
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"Такие планы обсуждаются, называются разные города, небольшие города. Я не исключаю, что, как и в ходе избирательный кампании, в рамках здорового популизма команда Зеленского может на это пойти", - сказал Бортник в комментарии РИА Новости.
По его мнению, это позволит выглядеть ближе к народу и не таким, как все.
"В конце концов, это позволит ограничить коммуникацию между чиновниками администрации и другими игроками. Вывести их из-под влияния политических, экономических центров влияния, которые собрались в Киеве", - добавил Бортник.
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Ситуация на УкраинеРуслан БортникВладимир ЗеленскийКиевУкраинаВ мире
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