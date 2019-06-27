СБ Украины не имеет данных о лицах, которых планируют передать ЛНР и ДНР

Ранее глава политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктор Медведчук заявил, что обратился к лидерами ЛНР и ДНР с просьбой об освобождении нескольких украинских пленных, удерживаемых в связи с конфликтом в Донбассе, так как действующий президент Украины Владимир Зеленский для этого ничего не делает. В ходе переговоров главы ДНР и ЛНР согласились с инициативой Медведчука об освобождении четверых удерживаемых лиц. Их освобождение состоится в пятницу в Минске.