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РИА Новости

СБ Украины не имеет данных о лицах, которых планируют передать ЛНР и ДНР

Вчера, 18:31
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КИЕВ, 27 июн – РИА Новости. Служба безопасности Украины не обладает официальной информацией о лицах, которых представители самопровозглашенных Луганской и Донецкой народных республик собираются передать Киеву, сообщила в четверг пресс-служба ведомства.
Ранее глава политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктор Медведчук заявил, что обратился к лидерами ЛНР и ДНР с просьбой об освобождении нескольких украинских пленных, удерживаемых в связи с конфликтом в Донбассе, так как действующий президент Украины Владимир Зеленский для этого ничего не делает. В ходе переговоров главы ДНР и ЛНР согласились с инициативой Медведчука об освобождении четверых удерживаемых лиц. Их освобождение состоится в пятницу в Минске.
"СБУ (Служба безопасности Украины - ред.) не имеет официальной информации в отношении лиц, которых представители Д/ЛНР собираются вернуть на Украину. Вместе с тем мы готовы к встрече на родной земле всех украинцев, находившихся в плену", - говорится в сообщении пресс-службы на странице в Facebook.
Глава политического совета партии Оппозиционная платформа - За жизнь Виктор Медведчук
Вчера, 15:51
Медведчук: Зеленский не знал о подготовке передачи пленных из Донбасса
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Ситуация в ДНР и ЛНРЛНРДНРВиктор МедведчукДонбассДонецкая Народная РеспубликаСлужба безопасности УкраиныУкраинаВ мире
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