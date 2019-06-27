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РИА Новости

Трамп понимает мотивы размещения в Турции российских С-400, заявил Эрдоган

Вчера, 18:24
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкЗенитные ракетные комплексы С-400 "Триумф"
Зенитные ракетные комплексы С-400 Триумф
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Зенитные ракетные комплексы С-400 "Триумф". Архивное фото
ТОКИО, 27 июн - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп понимает мотивы размещения на турецкой территории российских зенитно-ракетных систем С-400, заявил президент Турции Тайип Эрдоган в опубликованном в четверг интервью японской газете "Никкэй".
Эрдоган планирует встречу с Трампом на полях саммита G20, в числе прочего для обсуждения вопроса С-400.
Штаб-квартира Министерства обороны США
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"Господин Трамп хорошо понимает опасения Турции и обстоятельства их приобретения. Я уверен, что решить все можно в рамках союзнических отношений", - сказал Эрдоган.
По его словам, переговоры с Трампом на полях саммита G20 "важны для выхода из тупиковой ситуации в двусторонних отношениях".
Как подтвердил президент Турции, подготовка к размещению ракет начнется в июле. Тогда же, по его словам, может состояться визит Трампа в Турцию. Переговоры об этом, по его словам, уже ведутся.
В Турции неоднократно говорили, что не откажутся от покупки российских C-400, а первая партия должна поступить в первой половине июля. США заявляют, что С-400 несовместимы со стандартами НАТО, грозят Анкаре санкциями за их возможное приобретение и не раз говорили, что могут задержать или отменить процесс продажи Турции новейших самолетов F-35.
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Дональд ТрампС-400 «Триумф»ТурцияРеджеп Тайип ЭрдоганСШАВ мире
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