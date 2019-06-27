Трамп понимает мотивы размещения в Турции российских С-400, заявил Эрдоган

ТОКИО, 27 июн - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп понимает мотивы размещения на турецкой территории российских зенитно-ракетных систем С-400, заявил президент Турции Тайип Эрдоган в опубликованном в четверг интервью японской газете "Никкэй".

Эрдоган планирует встречу с Трампом на полях саммита G20, в числе прочего для обсуждения вопроса С-400.

"Господин Трамп хорошо понимает опасения Турции и обстоятельства их приобретения. Я уверен, что решить все можно в рамках союзнических отношений", - сказал Эрдоган.

По его словам, переговоры с Трампом на полях саммита G20 "важны для выхода из тупиковой ситуации в двусторонних отношениях".

Как подтвердил президент Турции, подготовка к размещению ракет начнется в июле. Тогда же, по его словам, может состояться визит Трампа в Турцию. Переговоры об этом, по его словам, уже ведутся.