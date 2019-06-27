Суд продлил арест Арашуковых на три месяца

МОСКВА, 27 июл – РИА Новости. Басманный суд Москвы продлил до конца сентября арест экс-сенатора Рауфа Арашукова, его отца Рауля и кузена Руслану, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

"Ходатайство следствия удовлетворить, продлить срок содержания под стражей", - огласила судья. Таким образом, Арашуковы останутся в СИЗО как минимум до 30 сентября.

Заседание началось с задержкой на полтора часа. Родственники и пресса с трудом поместились в зале, приставы принесли дополнительную скамейку. Экс-сенатор выглядел похудевшим и выделялся свежей стрижкой. У его отца, который в середине июня пожаловался, что ему не выдают машинку в СИЗО, прическа осталась без изменений. Оценить длину волос Руслана не представлялось возможным - на голове у него была кепка с нью-йоркскими "Янки".

"У нас потерпевшим проходит "Газпром", но при этом никто ни разу не явился. У нас были обыски, но они ничего не показали. Нет ни одного доказательства виновности. Мой подзащитный даже не знает, какое именно количество газа он украл, какое именно преступление все-таки совершил", - заявил адвокат Рауля Арашукова Владимир Постанюк. Он добавил, что речь в материалах идет не о хищении, а о некоем разбалансе газа, что не является преступлением.

Адвокат кузена Арашукова заявил, что за пять месяцев с его подзащитным не проведено ни одного следственного действия. "Следователь не является к нему, защита полагает, что это психологическое давление. Кроме того, у Руслана Михайловича четверо детей, им сейчас не на что даже хлеба купить, счета арестованы. Прошу изменить меру пресечения на домашний арест или залог", - сказал Игорь Стрешенец.

Рауф Арашуков в своем выступлении рассказал об очной ставке с экс-сенатором Вячеславом Деревым и эпизоде с плевком в его портрет, за который, по словам Дерева, поплатился жизнью лидер молодежного общественного движения "Адыге Хасэ" Аслан Жуков. Он заметил, что знает фамилии тех, "кто заказал это уголовное дело", и пожаловался на условия содержания в "Лефортово", сравнив его с карцером.

Утром в четверг Басманный суд продлил арест других фигурантов дела: директора филиала ООО "Газпром Межрегионгаз Ставрополь", главы "Газпром Ставрополь" в Ессентуках Алана Кятова, гендиректора ООО "Газпром Межрегионгаз Ставрополь" Игоря Травинова, первого замгендиректора АО "Газпром газораспределение Ставрополь" Николая Романова.

В конце января 32-летнего Рауфа Арашукова, одного из самых молодых сенаторов, задержали прямо в зале заседаний Совета Федерации. Ему вменяют особо тяжкие преступления: участие в преступной группировке, убийство двух человек и давление на свидетеля. Впоследствии Совфед лишил его статуса сенатора. Все обвинения Арашуков категорически отвергает.