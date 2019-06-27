Додон сообщил о согласии России продлить отмену таможенных пошлин

КИШИНЕВ, 27 июн — РИА Новости. Президент Молдавии Игорь Додон сообщил, что правительство России приняло решение о продлении действующего режима отмены таможенных пошлин на некоторые категории молдавских товаров.

Ранее Додон заявил, что отмена Россией пошлин на некоторые молдавские товары с 1 января по 1 июля 2019 года позволила существенно увеличить объемы экспорта овощей, яблок, консервов и винодельческой продукции.

"Правительство Российской Федерации приняло решение продлить действующий с 1 января по 1 июля 2019 года льготный режим поставок для молдавских производителей по пяти товарным группам. Хочу выразить благодарность нашим российским партнерам и выражаю уверенность в том, что молдавско-российские торгово-экономические связи получат новый импульс, что позволит значительно увеличить товарооборот", - сообщил Додон в четверг в Facebook

Президент выразил надежду, что назначение вице-премьера Молдавии Василия Шовы сопредседателем молдавско-российской межправительственной комиссии поможет перезапустить двусторонние отношения на уровне правительств.

Отношения между Москвой и Кишиневом ухудшились летом 2015 года, когда парламент Молдавии ратифицировал соглашение об ассоциации с ЕС, подписанное правительством в Брюсселе. По соглашению, Молдавия должна полностью открыть свой рынок для европейских товаров. Россия, опасаясь, что на рынок СНГ и Таможенного союза через Молдавию поступит реэкспорт товаров из ЕС, ввела временный запрет на ввоз некоторых видов молдавской продукции.