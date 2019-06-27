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РИА Новости
Политический кризис в Молдавии

У России и Молдавии появился шанс восстановить отношения, заявила Матвиенко

Вчера, 16:51
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© РИА Новости / Григорий СысоевПредседатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко. Архивное фото
МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Преодоление тяжелейшего политического кризиса в Молдавии сегодня дает шанс на восстановление отношений Москвы и Кишинева, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко в четверг на встрече с председателем парламента республики Зинаидой Гречаный.
"Российско-молдавские отношения в последнее время претерпевали большие сложности. То, что произошла мирная передача власти от одной политической силы к другой - это огромная заслуга руководителей страны и молдавского народа, который поддержал такой выбор",- сказала Матвиенко.
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Она подчеркнула, что "сегодня появился огромный шанс восстановить эти отношения, вернуть их на соответствующий уровень развития", с учетом имеющегося потенциала обоих государств.
По словам спикера верхней палаты, в России внимательно наблюдали за тем, что происходит в Молдавии, заинтересованы, чтобы в дружеской, братской стране все было мирно, стабильно, была возможность "выстраивать взаимовыгодные отношения".
"То, что президенту Молдавии и депутатам парламента удалось преодолеть тяжелейший политический кризис - это вызывает уважение",- сказала Матвиенко. По ее словам, в молдавском парламенте возобладали здравомыслящие силы, которые понимали, "что только мирным путем можно сохранить страну".
Сенатор отметила, что Россия в рамках двусторонних отношений никогда не ставит своим партнерам каких-то дополнительных требований и уважает право суверенных государств на многовекторное развитие, на сотрудничество и с Востоком, и с Западом.
Матвиенко выразила надежду, что отношения двух стран будут выстраиваться конструктивно не только на высшем уровне, но и по линии межпарламентских контактов, которые в последнее время были прерваны.
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Политическая ситуация в Молдавии вновь обострилась в начале июня. Пророссийская Партия социалистов Молдавии и проевропейский блок ACUM 8 июня сформировали парламентское большинство, и страна после трех месяцев ожидания получила новое правительство. Однако Конституционный суд объявил эти решения незаконными, парламент в ответ заявил о попытке находившейся у власти Демократической партии через судей узурпировать власть. На следующий день Конституционный суд Молдавии назначил вице-председателя Демпартии Павла Филипа врио президента, чтобы он подписал указ о роспуске парламента и назначил досрочные выборы на 6 сентября. Президент Молдавии Игорь Додон назвал решение КС по его отстранению отчаянным шагом для узурпации власти. Демпартия 14 июня объявила, что правительство Филипа добровольно уходит в отставку. КС 15 июня пересмотрел и отменил свои решения о роспуске парламента, проведении досрочных выборов и признании незаконным правительства Майи Санду.
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Политический кризис в МолдавииВалентина МатвиенкоСовет Федерации РФМолдавияРоссияВ мире
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