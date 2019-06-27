У России и Молдавии появился шанс восстановить отношения, заявила Матвиенко

МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Преодоление тяжелейшего политического кризиса в Молдавии сегодня дает шанс на восстановление отношений Москвы и Кишинева, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко в четверг на встрече с председателем парламента республики Зинаидой Гречаный.

"Российско-молдавские отношения в последнее время претерпевали большие сложности. То, что произошла мирная передача власти от одной политической силы к другой - это огромная заслуга руководителей страны и молдавского народа, который поддержал такой выбор",- сказала Матвиенко.

Она подчеркнула, что "сегодня появился огромный шанс восстановить эти отношения, вернуть их на соответствующий уровень развития", с учетом имеющегося потенциала обоих государств.

По словам спикера верхней палаты, в России внимательно наблюдали за тем, что происходит в Молдавии, заинтересованы, чтобы в дружеской, братской стране все было мирно, стабильно, была возможность "выстраивать взаимовыгодные отношения".

"То, что президенту Молдавии и депутатам парламента удалось преодолеть тяжелейший политический кризис - это вызывает уважение",- сказала Матвиенко. По ее словам, в молдавском парламенте возобладали здравомыслящие силы, которые понимали, "что только мирным путем можно сохранить страну".

Сенатор отметила, что Россия в рамках двусторонних отношений никогда не ставит своим партнерам каких-то дополнительных требований и уважает право суверенных государств на многовекторное развитие, на сотрудничество и с Востоком, и с Западом.

Матвиенко выразила надежду, что отношения двух стран будут выстраиваться конструктивно не только на высшем уровне, но и по линии межпарламентских контактов, которые в последнее время были прерваны.