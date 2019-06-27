Зеленский узнает о действиях МИД на международной арене из интернета

КИЕВ, 27 июн – РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что узнает о действиях МИД страны на международной арене из интернета.

"Я как президент Украины узнаю информацию о наших международных шагах из интернета", - сказал Зеленский в четверг на брифинге, трансляция велась на телеканале " Прямой ".

Президент уточнил, что МИД Украины не предоставил ему информации о ноте от РФ.

"Я сейчас говорю про ноту от РФ о возвращении наших моряков и ноту ответ, которую отослал МИД… Я в глаза не видел наш ответ на ноту РФ. Потому что господин (глава МИД Украины Павел) Климкин не считает необходимым обсуждать такие вопросы с президентом Украины", - заявил Зеленский.

Он также потребовал от МИД объяснений. "Я не понимаю, почему, не посоветовавшись со мной, министр делает утверждения от Украины, когда это компетенция президента. Я хочу, чтобы МИД публично объяснил свои действия вам (журналистам – ред), а я от вас уже узнаю их ответ", - заявил Зеленский, предложив Климкину направить "ноту родителям моряков". При этом он подчеркнул, что несет личную ответственность за внешнюю политику государства и защиту украинских граждан.