Зеленский узнает о действиях МИД на международной арене из интернета

КИЕВ, 27 июн – РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что узнает о действиях МИД страны на международной арене из интернета.
"Я как президент Украины узнаю информацию о наших международных шагах из интернета", - сказал Зеленский в четверг на брифинге, трансляция велась на телеканале "Прямой".
Президент уточнил, что МИД Украины не предоставил ему информации о ноте от РФ.
"Я сейчас говорю про ноту от РФ о возвращении наших моряков и ноту ответ, которую отослал МИД… Я в глаза не видел наш ответ на ноту РФ. Потому что господин (глава МИД Украины Павел) Климкин не считает необходимым обсуждать такие вопросы с президентом Украины", - заявил Зеленский.
Он также потребовал от МИД объяснений. "Я не понимаю, почему, не посоветовавшись со мной, министр делает утверждения от Украины, когда это компетенция президента. Я хочу, чтобы МИД публично объяснил свои действия вам (журналистам – ред), а я от вас уже узнаю их ответ", - заявил Зеленский, предложив Климкину направить "ноту родителям моряков". При этом он подчеркнул, что несет личную ответственность за внешнюю политику государства и защиту украинских граждан.
Утром 25 ноября 2018 года два малых бронированных артиллерийских катера украинских ВМС "Бердянск" и "Никополь", а также рейдовый буксир "Яны Капу" нарушили государственную границу России в Черном море и несколько часов опасно маневрировали, не реагируя на законные требования российских властей. Пограничники задержали корабли, для этого им пришлось применить оружие. Трое украинских моряков получили легкие ранения. Всего на борту оказались 22 моряка и двое сотрудников СБУ. Всех их арестовали по обвинению в нарушении государственной границы. Президент РФ Владимир Путин назвал этот инцидент заранее заготовленной провокацией, которая потребовалась Петру Порошенко из-за его низкого рейтинга в преддверии президентских выборов. При этом Путин подчеркнул, что российские пограничники выполняли долг по защите рубежей страны.
Вчера, 15:51"Ждем нового министра". Почему в Киеве не хотят решать проблему моряковУкраина в принципе отказалась обсуждать с Россией вопрос о возвращении задержанных в Керченском проливе моряков, заявила представитель МИД РФ Мария Захарова. Украинский аналитик Александр Охрименко в эфире радио Sputnik разъяснил реакцию Киева.