Ford намерен привлечь инвесторов на свой завод в Ленинградской области

С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 июн – РИА Новости. Ford ведёт переговоры с двумя инвесторами о привлечении их на площадку своего закрывающегося завода во Всеволожске Ленинградской области, рассказал зампред правительства Ленинобласти, председатель комитета экономического развития и инвестдеятельности региона Дмитрий Ялов.

"Что касается новых инвесторов, то ведутся переговоры с двумя новыми инвесторами, как только переговоры завершатся успехом, мы с удовольствием об этом расскажем. Все эти названия давно засвечены в СМИ. Интерес есть", - сказал журналистам Ялов.

По словам Ялова, на сегодняшний день только 28 сотрудников Ford не воспользовались программой допсокращения, которая предполагала выплату от 5 до 12 зарплат.

"Из 28 оставшихся, кто не пожелал воспользоваться ... было около 1000 сотрудников, осталось 28. Из них 10 просят подписать в результате, и сейчас этот вопрос решается, пять - беременны, им просто невыгодно, и только 13 колеблются и принимают решение - договариваться по деньгам с администрацией завода или нет", - сказал он.

Ford завершит выпуск легковых машин в РФ к июлю, закроет заводы в Набережных Челнах, Всеволожске и завод двигателей в Алабуге. Для работников завода была предложена программа добровольного увольнения с выплатой компенсаций.