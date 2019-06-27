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РИА Новости
Ленинградская область

Ford намерен привлечь инвесторов на свой завод в Ленинградской области

Вчера, 16:23
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© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийЛоготип американской автомобилестроительной компании Ford в автосалоне
Логотип американской автомобилестроительной компании Ford в автосалоне
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 июн – РИА Новости. Ford ведёт переговоры с двумя инвесторами о привлечении их на площадку своего закрывающегося завода во Всеволожске Ленинградской области, рассказал зампред правительства Ленинобласти, председатель комитета экономического развития и инвестдеятельности региона Дмитрий Ялов.

"Что касается новых инвесторов, то ведутся переговоры с двумя новыми инвесторами, как только переговоры завершатся успехом, мы с удовольствием об этом расскажем. Все эти названия давно засвечены в СМИ. Интерес есть", - сказал журналистам Ялов.

По словам Ялова, на сегодняшний день только 28 сотрудников Ford не воспользовались программой допсокращения, которая предполагала выплату от 5 до 12 зарплат.
"Из 28 оставшихся, кто не пожелал воспользоваться ... было около 1000 сотрудников, осталось 28. Из них 10 просят подписать в результате, и сейчас этот вопрос решается, пять - беременны, им просто невыгодно, и только 13 колеблются и принимают решение - договариваться по деньгам с администрацией завода или нет", - сказал он.
Ford завершит выпуск легковых машин в РФ к июлю, закроет заводы в Набережных Челнах, Всеволожске и завод двигателей в Алабуге. Для работников завода была предложена программа добровольного увольнения с выплатой компенсаций.
Логотип американской автомобилестроительной компании Ford в автосалоне
24 июня, 17:54
Предприятия Ленобласти помогут трудоустроиться экс-сотрудникам Ford
Ранее губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко говорил РИА Новости, что с предложенной компанией программой добровольного увольнения согласились 97% сотрудников завода. По его словам, ожидается, что до сентября переговоры по привлечению инвесторов завершатся. По информации областного правительства, на базе завода запущена работа консультационного пункта биржи труда для оперативного информирования по вопросам трудоустройства. В ближайшее время будут организованы специализированные ярмарки вакансий, куда пригласят заинтересованных работодателей Ленобласти и Петербурга. Отмечается, что власти региона заинтересованы в том, чтобы площадку завода Ford заняло предприятие, производящее автомобили. Регион готов предложить инвестору весь набор льгот и поддержек.
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