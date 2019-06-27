Россия приветствует договоренность о передаче ДНР и ЛНР пленных Киеву

МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Россия приветствует договоренность об односторонней передаче самопровозглашенными Донецкой и Луганской народными республиками Киеву удерживаемых в Донбассе пленных, заявил заместитель директора департамента информации и печати МИД РФ Артем Кожин.

В Минске в четверг состоялись переговоры главы политсовета украинской партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктора Медведчука с лидером ДНР Денисом Пушилиным и лидером ЛНР Леонидом Пасечником, в ходе которых самопровозглашенные республики согласились с инициативой Медведчука об освобождении четверых лиц, удерживаемых в связи с конфликтом в Донбассе. Передаче четырех пленных состоится в пятницу.