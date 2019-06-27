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РИА Новости

Россия приветствует договоренность о передаче ДНР и ЛНР пленных Киеву

Вчера, 15:59
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© РИА Новости / Наталья СеливерстоваЗдание Министерства иностранных дел РФ
Здание Министерства иностранных дел РФ
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Здание Министерства иностранных дел РФ. Архивное фото
МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Россия приветствует договоренность об односторонней передаче самопровозглашенными Донецкой и Луганской народными республиками Киеву удерживаемых в Донбассе пленных, заявил заместитель директора департамента информации и печати МИД РФ Артем Кожин.
В Минске в четверг состоялись переговоры главы политсовета украинской партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктора Медведчука с лидером ДНР Денисом Пушилиным и лидером ЛНР Леонидом Пасечником, в ходе которых самопровозглашенные республики согласились с инициативой Медведчука об освобождении четверых лиц, удерживаемых в связи с конфликтом в Донбассе. Передаче четырех пленных состоится в пятницу.
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"Это вопрос все-таки прямых контактов между Киевом и ДНР, но сам факт обмена пленными мы приветствуем", - заявил Кожин на брифинге в четверг, отвечая на вопрос, почему вопросом обмена занимается Медведчук, а не представители Киева.
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